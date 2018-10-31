Двое краснодарцев лишились машин

Совместное дежурство судебных приставов и сотрудников ГИБДД на временном посту полиции в районе хутора Ленина, что в окрестностях Краснодара, прошло результативно. При помощи аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» за несколько часов было выявлено 9 должников, двоим из которых пришлось уйти с поста пешком.

Сначала АПК «Дорожный пристав» просигнализировал, что к посту приближается автомобиль марки Dodge, владельцем которого является должник по кредитным платежам с суммой долга 456 тысяч рублей. Автомобиль был остановлен работниками ГИБДД, после чего судебный пристав провел беседу с автомобилистом и наложил арест на машину. Об аресте было оперативно сообщено в банк, который согласился взять на ответственное хранение транспортное средство, и прислал на пост эвакуатор.

Еще один арест был наложен судебным приставом-исполнителем на автомобиль Daewoo. Хозяин машины является фигурантом девяти исполнительных производств по взысканию кредитных платежей, налогов и штрафов. Общая сумма задолженности – более 900 тысяч рублей. Транспортное средство было изъято и отвезено на штрафстоянку. У должника есть десять дней на обжалование акта ареста, после чего автомобиль может быть передан в торгующую организацию для реализации в счет погашения долгов.

Остальные должники получили от судебного пристава-исполнителя квитанции на оплату в пятидневный срок имеющейся задолженности. Хочется отметить, что трое граждан погасили долги в присутствии пристава. Они воспользовались функцией «Оплатить» в мобильной версии сервиса Федеральной службы судебных приставов «Банк данных исполнительных производств».