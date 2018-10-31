В Сочи началась подготовка к горнолыжному сезону

Практически все подъемники крупнейшего курорта «Роза Хутор» закроются на профилактические работы 6 ноября. Об этом сообщил заместитель генерального директора курорта Александр Белокобыльский.

- Открытие горнолыжного сезона намечено на 14 декабря — тогда туристы смогут опробовать трассы. А праздник в честь начала катания состоится неделей позже – 22 декабря, - пояснил Александр Белокобыльский.

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи принимает до двух миллионов туристов в год. Сейчас строители уже приступили к проектированию нового подъемника на южном склоне хребта Аибга. Его создание начнется в следующем году и к зимнему сезону 2019/20 года он откроется. Это будет 30-ая канатная дорога на «Роза Хутор», она позволит сделать отдых гораздо комфортнее: южный склон очень популярен у туристов, там есть хорошие трассы для новичков и много возможностей для фристайла. Дорога протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря, перепад высот составит 600 метров, пропускная способность — 2400 человек в час. А тем временем верхушки сочинских гор уже надежно покрылись снегом.

Ирина СИЗОВА