Какие суммы станут преградой для выезда за границу?

Приближаются ноябрьские и новогодние праздники. Многие кубанцы планируют зарубежные поездки. Для того чтобы отдых удался, Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю призывает граждан заранее побеспокоиться о погашении имеющихся задолженностей.

Проверить наличие долгов вы можете при помощи сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» (http://r23.fssprus.ru/iss/ip). Если вы оказались в числе должников, то есть вероятность, что в отношении вас судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении права выезда на границу.

При каких суммах долга может быть использована такая мера принудительного исполнения? Для ряда категорий долгов (алименты; возмещение вреда, причиненного здоровью; возмещение вреда в связи со смертью кормильца; возмещение имущественного ущерба и\или морального вреда, причиненных преступлением) ограничение на выезд за рубеж может быть наложено при сумме в 10 тысяч рублей. Для иных категорий задолженностей «порог» составляет 30 тысяч рублей. Однако если должник добровольно не погашает задолженность в двухмесячный срок, то его могут ограничить и при сумме долга от 10 тысяч рублей.

Нужно помнить, что с момента оплаты задолженности до фактического снятия ограничения на выезд за границу проходит два дня.

За девять месяцев текущего года судебными приставами Краснодарского края было вынесено более 187 тысяч постановлений об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.