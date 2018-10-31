Певица Зара познакомила жителей Катара с музыкой России

Артистка приняла участие в большом концерте в Katara Opera House в Дохе, который состоялся в рамках Года культуры России и Катара.

Зара исполнила песни Востока, сербскую народную песню «Ederlezi», «KecaKurdim» на языке курманджи, также спела песню на стихи Владимира Высоцкого – «Прерванный полет». Отметим, по традиции, своим выступлением Зара поддержала и людей с ограниченными физическими возможностями: с ней на сцене выступил коллектив жестового пения детей с нарушением слуха «Поющие руки» (их Зара пригласила в Доху из Санкт-Петербурга).

Зара сказала, что Россию и Катар объединяет любовь к национальным культурным традициям, и это позволит найти и другие точки соприкосновения. Она также подчеркнула, что, несмотря на территориальные, климатические и географические различия, Катар и Россия разделяют общие ценности – желание сохранять и преумножать национальные традиции, при этом создавая современную инфраструктуру для реализации человеческого потенциала.

«Мы находимся далеко друг от друга, живем в разном климате, говорим на разных языках. Но сегодня я окончательно убедилась - Россию и Катар объединяет общая вера в человека, любовь к искусству, убежденность, что вне зависимости от расы, вероисповедания, пола, цвета кожи и гражданства, цель каждого из нас – приносить в этот мир любовь!» – сказала Зара.

Напомним, певица является большой поклонницей этнической музыки. Она является организатором Международного фестиваля этнической музыки в музее-заповеднике «Коломенское» – «Музыка наших сердец-2018», который проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал более 15 тысяч зрителей.

«Я уверена, что с ранних лет надо прививать любовь к своей культуре, богатому наследию своей страны, надо воспитывать уважение к другим народам, независимо от расы и национальности. И я, и вы знаете язык, на котором мы все можем разговаривать – это музыка. Она стирает барьеры между поколениями и государствами. Только вместе, даря любовь и поддержку друг другу, уважая традиции и культуру других народов, мы сможем изменить этот мир!» – так Зара ранее рассказывала, почему она так внимательна к этнической музыке, о которой рассказала и на концерте в Катаре.