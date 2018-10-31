Фотопроект «Семейные Традиции» в Краснодаре!

В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера любви, которую создают обычаи и семейные ценности. Зачастую такие законы берут свои корни из семейных устоев предыдущих поколений – они крепкие и незыблемые. Благодаря им создаются надежные семейные отношения, возникает крепкая связь между членами семьи.

Все семьи уникальны, но схожи в одном – в любви к домашним застольям.

У нас возникла идея: запечатлеть для каждой семьи этот живой момент посиделок в кругу близких. Так и родился фотопроект

«Семейные традиции». Проект направлен на демонстрацию разных традиций семей нашего многонационального края.

Приглашаем вашу семью принять участие!

Что вас ожидает?

Каждая семья в различной тематике и антураже.

1. Участие в фотопроекте в объективе ТОР-фотографа Анны Пергат

2. Beauty-подготовка в городском SPA курорте «Aloe Spa» и «Дюна SPA»

3. Семейная фотосессия в одном из ресторанов сети «Мадьяр». Где каждая семья в своей неповторимой атмосфере.

Вы получаете:

1. Одну лучшую, ретушированную фотоработу

2. Размещение фотографии вашей семьи на фотовыставке

3. Пригласительные билеты на торжественное открытие фотовыставки в ТРК «СИТИ ЦЕНТР» на яркий праздник для всей семьи.

4. Размещение в журнале «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ».

Все подробности участия: 7-988-314-77-77

Партнер фотопроекта: Строительная компания «Алмакс» , ул. Атарбекова 1/1 тел: + 7-800-555-10-11

Организаторы фотопроекта:

Action bureau +1 (Экшн бюро плюс ОДИН) @ntemurcheva

и KULIKOVA group @kulikova_group