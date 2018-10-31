Фотопроект «Семейные Традиции» в Краснодаре!

В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера любви, которую создают обычаи и семейные ценности. Зачастую такие законы берут свои корни из семейных устоев предыдущих поколений – они крепкие и незыблемые. Благодаря им создаются надежные семейные отношения, возникает крепкая связь между членами семьи.
Все семьи уникальны, но схожи в одном – в любви к домашним застольям.
У нас возникла идея: запечатлеть для каждой семьи этот живой момент посиделок в кругу близких. Так и родился фотопроект
«Семейные традиции». Проект направлен на демонстрацию разных традиций семей нашего многонационального края.
Приглашаем вашу семью принять участие!
Что вас ожидает?
Каждая семья в различной тематике и антураже.
1. Участие в фотопроекте в объективе ТОР-фотографа Анны Пергат
2. Beauty-подготовка в городском SPA курорте «Aloe Spa» и «Дюна SPA»
3. Семейная фотосессия в одном из ресторанов сети «Мадьяр». Где каждая семья в своей неповторимой атмосфере.
Вы получаете:
1. Одну лучшую, ретушированную фотоработу
2. Размещение фотографии вашей семьи на фотовыставке
3. Пригласительные билеты на торжественное открытие фотовыставки в ТРК «СИТИ ЦЕНТР» на яркий праздник для всей семьи.
4. Размещение в журнале «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ».
Все подробности участия: 7-988-314-77-77
Партнер фотопроекта: Строительная компания «Алмакс» , ул. Атарбекова 1/1 тел: + 7-800-555-10-11
Организаторы фотопроекта:
Action bureau +1 (Экшн бюро плюс ОДИН) @ntemurcheva
и KULIKOVA group @kulikova_group