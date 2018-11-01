Великолепный век

Столетие отметил факультет агрономии и экологии КубГАУ

Старейший факультет, с которого начинался ведущий аграрный вуз России и колыбель научной школы Кубанского государственного аграрного университета, подаривший созвездие имен: Павел Лукьяненко, Василий Пустовойт, Иван Косенко, Виктор Шевцов и десятки других выдающихся ученых, агрофак сегодня обеспечивает кадрами и новыми технологиями АПК Кубани и соседних регионов.

От агронома до губернатора

Весь мир знает и сеет пшеницу «безостая 1» и подсолнечник «круглик А41» — детища ученых-селекционеров, дважды Героев Социалистического Труда, академиков Павла Лукьяненко и Василия Пустовойта, выпускников агрофака КубГАУ — факультета, который обучил, воспитал двух всемирно известных ученых и привил им любовь к будущей профессии. Добиваться максимальной урожайности от разных сортов полевых культур, выводить новые гибриды, внедрять в практику передовые технологии земледелия в разных зонах Кубани и России — всему этому вот уже век посвящают свои труды выпускники факультета.

Кто-то из них связывает судьбу с полем, как главный агроном ОАО «Анастасиевское» Славянского района Тамара Туриченко, или наукой, как директор Краснодарского НИИСХ им. П. Лукьяненко академик Александр Романенко. Кто-то идет дальше: среди выпускников агрофака КубГАУ — президент Российской академии наук академик Геннадий Романенко и экс-губернатор Кубани академик РАН Евгений Харитонов, первый президент Республики Адыгея Аслан Джаримов и председатель Госсовета — Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, четырнадцать Героев труда Кубани, сотни руководителей городов и районов, сельскохозяйственных холдингов и акционерных обществ.

Имя каждого из них — от депутата ЗСК Юрия Харамана до шести проректоров вуза, вышедших из стен агрофака: Якова Губанова, Григория Гикало, Николая Нещадима, Николая Котлярова, Виктора Масливца, Григория Салошенко — прозвучало на торжестве в честь столетия факультета агрономии и экологии. По доброй традиции факультета его студенты возложили цветы к бюстам Героев Советского Союза (два из них — Николай Редькин и Евгений Костылев были деканами факультета) и дважды Героев Труда на Аллее славы КубГАУ. Затем гости торжества — профессорско-преподавательский состав, выпускники разных поколений, ветераны почтили минутой молчания всех, кто посвятил свою жизнь кубанскому полю и подготовке кадров для него.

— Позвольте выразить слова глубокой признательности и благодарности от профессорско-преподавательского состава и студентов всему коллективу нашего университета и поблагодарить его руководство за помощь и поддержку наших инициатив, за преемственность поколений в науке и педагогике. Мы гордимся своей историей и с глубокой благодарностью вспоминаем наших наставников, ушедших из жизни, благодаря которым выпускники факультета внесли заметный вклад в развитие сельского хозяйства и Кубани, и России, оправдывая труд своих учителей,— отметил декан факультета агрономии и экологии КубГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алексей Радионов.

В чем сила? В научной школе

— Мы отмечаем первый вековой юбилей в КубГАУ — юбилей факультета, с которого началась история вуза. Из маленькой кафедры, созданной сто лет назад, он вырос в самый крупный в ЮФО аграрный вуз, который прошел путь от первого выпуска из двенадцати человек до 147 тысяч выпускников. Факультет агрономии ни в Гражданскую войну, ни в период последовавшей за ней разрухи, ни в годы Великой Отечественной в эвакуации в Самарканде не прекращал свою научно-практическую работу: сотрудники повышали урожайность культур, выводили новые сорта, поднимали плодородие земли. Сегодня на прочном научном фундаменте строится современная агрономическая школа региона и нашей страны,— подчеркнул ректор КубГАУ, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин.

Александр Трубилин вручил почетные грамоты и благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, ЗСК, администрации и городской Думы Краснодара, администрации Прикубанского округа и КубГАУ преподавателям, аспирантам, студентам и ветеранам агрофака. За многолетний труд и вклад в подготовку специалистов для АПК ими отмечены: доцент кафедры общего и орошаемого земледелия Виталий Герасименко, доцент кафедры ботаники Сергей Москвитин, директор учхоза «Кубань» Тимофей Лагойда, профессор кафедры общего и орошаемого земледелия Светлана Терехова и др.

Выпускник агрофака 1999 года, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, кандидат сельскохозяйственных наук Федор Дерека зачитал приветственный адрес вице-губернатора Кубани Андрея Коробки: «За сто лет факультет агрономии и экологии прошел большой путь, накопил большой опыт подготовки специалистов АПК. Он славен своими традициями и сильной научной школой, авторитетными наставниками. Агрофак продолжает выпускать настоящих профессионалов, готовых к практической работе,— кадры, востребованные не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами, а это самый главный критерий качества работы».

— От себя добавлю: я благодарен судьбе, что в свое время учился в этом замечательном вузе и окончил агрономический факультет — лучший аграрный вуз нашей страны и его лучший факультет. Агрофак по праву считается кузницей кадров, ведь его выпускники трудятся везде: от села до федеральных органов власти. От всех них хочу поблагодарить Александра Трубилина, Алексея Радионова и весь профессорско-преподавательский состав КубГАУ за их колоссальную кадровую работу на благо нашей Кубани, для которой АПК является локомотивом экономики,— отметил Федор Дерека.

Лучший подарок — сорт пшеницы

— В этом зале 33 года назад мы, выпускники 1985 года, получали дипломы, а сегодня вновь встретились, за что я благодарен родному факультету. Я часто вспоминаю студенческие годы, потому что практически все знания, которые нам дали на агрофаке, пригодились в жизни: земледелие, растениеводство, геодезия — кроме научного коммунизма. Родной факультет 35 лет назад подарил мне встречу с девушкой, которая стала моей женой: она тоже выпускница агрофака. Ведь профессия агронома самая лучшая, самая земная: она, как земля и растения,— основа жизни,— заметил кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Юрий Петров, до недавнего времени министр сельского хозяйства Республики Адыгея.

Директор ВНИИ риса, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Гаркуша от лица «тех, кто закончил агрофак КубГАУ 30—35 лет назад», признался, что в его стенах его и десятки других ученых «научили и работать, и жить ради своего дела, и любить профессию»: «Ежегодно в мире производится 6,8 млрд тонн продовольствия. Они — заслуга людей, которые работают на земле и возглавляют агрономические службы по всему миру и воспитывают будущих агрономов». А руководитель группы селекции высокоморозостойких сортов Национального центра зерна им. П. Лукьяненко (бывший КНИИСХ), кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Кубани Геннадий Набоков преподнес родному факультету, наверное, самый ценный подарок: новый сорт высокоморозостойкой пшеницы «агрофак-100».

— «Агрофак-100» — сорт полукарликового типа, с морозостойкостью на уровне «морозко», а по урожайности превышает знаменитый «гром» на двенадцать центнеров, так что в будущем, надеюсь, с агрономической помощью воспитанников факультета он займет достойное место на полях Краснодарского края и, может быть, и других регионов,— заметил ученый.

Теплые слова бизнес-сообщества и руководителей хозяйств региона (а только в агрокомплексе «Выселковский» им. Н. Ткачева трудится двести агрономов, и большинство из них — выпускники КубГАУ), фильм об истории факультета и поздравления от будущих студентов, среди которых был Семен Смородинов — правнук выпускника и преподавателя агрофака, председателя городской Думы Краснодара Николая Котлярова (1937—2010), выступление гордости КубГАУ — ансамбля «Аэлита» и ансамбля народной песни «Млада», гимн агрофака в исполнении студентов и, конечно, фото на память — таким был этот праздник в честь первого века факультета-юбиляра. О нем теперь будет напоминать аллея из семи голубых елей у общежития №5: первую из них посадили выпускники 1950-х годов, последнюю — нынешние студенты.

Справка «Кубани сегодня»

В начале ХХ века агрономов готовила Кубанская войсковая сельскохозяйственная школа в Екатеринодаре, школа садоводов в станице Вознесенской и школа виноградарей в Туапсе. Лишь 16 июня 1918 года в Екатеринодаре на базе Кубанского политехнического института открылся сельскохозяйственный факультет. В марте 1922 года он реорганизован в Кубанский сельскохозяйственный институт, чьим преемником стал КубГАУ: в этом же году он впервые выпустил двенадцать агрономов. В 1925 году в институте открылись агрономические отделения: полеводства, специальных культур, табаководства и др.

Цифры и факты

Сегодня факультет агрономии и экологии КубГАУ — это семь кафедр: ботаники и кормопроизводства; генетики, селекции и семеноводства; общего и орошаемого земледелия; растениеводства; общей биологии и экологии; прикладной экологии; социологии и культурологии.

Агрофак КубГАУ — одно из крупнейших структурных подразделений вуза: здесь по специальностям «агрономия» и «экология и природопользование» под началом ста преподавателей, профессоров, доцентов, кандидатов наук и научных сотрудников обучается около пятисот студентов и аспирантов.

Современное оборудование в аудиториях, опытное поле в учхозе «Кубань», центр искусственного климата и ботанический сад имени И. Косенко, а также несколько базовых хозяйств позволяют вести научно-исследовательскую работу: за последнее десятилетие издано более пятидесяти учебников и пособий, 52 монографии, свыше тысячи научных работ.

За годы работы факультет подготовил более 17 тысяч ученых агрономов.

Встречая столетний юбилей, агрономический факультет полон научно-образовательных сил, устремлен в будущее. Впереди новые этапы деятельности на благо кубанской земли и ее людей. В добрый путь, агрофак!

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Фото пресс-службы КубГАУ