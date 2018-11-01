Задачи должны быть общие

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым.

Губернатор Кубани и руководитель фракции обсудили деятельность регионального отделения «Справедливой России». В мероприятии также принял участие заместитель главы края Алексей Копайгородский.

Вениамин Кондратьев отметил высокую конкуренцию среди партий в регионе.

— Жители уже устали от простых призывов. Сегодня привлекать нужно конкретными делами и результатами,— подчеркнул глава Кубани. — Если у нас с вами одна стратегическая задача — рост уровня экономики и благосостояния жителей, то мы многое сможем сделать. И неважно, у кого какой партийный билет в кармане.

По словам губернатора, «Справедливая Россия» относится к партиям, которые стремятся подтверждать свои слова делами. Краевая власть со своей стороны готова прислушиваться к мнению представителей фракции.

— Объективная критика должна быть. При этом неважно, член какой партии укажет на пробелы. Но не с точки зрения популизма или самопиара, а конструктивного действия, которое в конечном счете приведет к результату,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Сергей Миронов добавил, что в этом году кандидаты от «Справедливой России» победили на выборах и стали депутатами в Советах Белореченского, Кавказского и Тихорецкого районов. В следующем году в крае будет проходить порядка 180 избирательных кампаний. В них также будут участвовать представители «Справедливой России».

— Я ставлю задачу, чтобы это были местные люди, которые пользуются уважением и доверием жителей. И всегда говорю, что с руководителями регионов мы всегда конструктивно взаимодействуем, помогаем,— акцентировал председатель «Справедливой России».