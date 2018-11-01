Необходимые меры

Более пяти тысяч человек обеспечат безопасность жителей и гостей края в период ноябрьских праздников. Об этом стало известно в ходе совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, которое провел Вениамин Кондратьев.

— Традиционно 4 ноября, в День народного единства, по всему региону проходят праздничные мероприятия, концерты, акции. Во всех муниципалитетах в местах массовых гуляний нужно организовать дежурство оперативных служб и «скорой помощи»,— сказал губернатор.

Кроме того, следует еще раз проверить на соблюдение норм антитеррористической и пожарной безопасности авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты. Во всех муниципалитетах необходимо предусмотреть усиление сотрудников полиции казаками районных казачьих обществ, поставил задачу глава региона.

В мероприятии принял участие начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор Кубани Сергей Табельский, вице-губернаторы и главы районов.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД РФ по краю Сергей Воложинов, для обеспечения правопорядка в праздники будет задействовано более пяти тысяч человек, в их числе сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, курсанты Краснодарского университета МВД России, казаки, народные дружины. По словам вице-губернатора Николая Долуды, более 1,7 тысячи казаков будет участвовать в охране общественных территорий.

— Дополнительно по согласованию с ГУВД при необходимости будет направлено до четырех тысяч казаков,— отметил замглавы региона.