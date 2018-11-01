Мультимедийный музей «Россия — моя история» откроется в Краснодаре 4 ноября. Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что кубанцы получат возможность в новом формате ознакомиться с историей России и Кубани.

— Уверен, мультимедийный музей вызовет интерес у огромного количества жителей и гостей со всего края. Наша задача — не только обеспечить безопасность людей, но и тщательно продумать логистику, не допустить образования пробок,— сказал губернатор.

«Россия — моя история» — самый масштабный мультимедийный комплекс в стране, созданный по инициативе президента. Здесь представлена вся история государства — с древнейших времен до наших дней. Краснодарский музей будет содержать и региональный контент: исторические панорамы, интересные факты о выдающихся кубанцах. Площадь экспозиции в районе ВКК «Экспорград ЮГ» составит 7,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в преддверии праздника, 2 ноября, состоится всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Для проведения определено семьдесят площадок. Ожидается, что в диктанте примет участие более 3,5 тысячи человек.

— В День народного единства в крае запланировано 44 мероприятия: митинги-концерты, марафоны с общим предполагаемым количеством участников около 54 тысяч человек,— сообщил вице-губернатор Алексей Копайгородский.

Самый масштабный митинг пройдет в Краснодаре, на Пушкинской площади, после чего состоится праздничный концерт.

В ночь с 4 на 5 ноября пройдут культурные мероприятия в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет».