Уникальный центр

На Кубани построят лабораторию по диагностике особо опасных болезней сельхозживотных. Заместитель губернатора Андрей Коробка обсудил это с руководителем Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Юрием Петровым в ходе рабочей встречи.

Как отметил Андрей Коробка, появление лаборатории позволит решить вопрос оперативного и качественного мониторинга болезней сельхозживотных и птиц, а значит — эффективно бороться с ними.

— Наши производители поставляют продукцию на российский рынок, налаживают экспортные поставки. Важно, чтобы кубанская продукция была безопасной, с соблюдением всех ветеринарных и фитосанитарных требований. Новая лаборатория сможет это гарантировать,— подчеркнул вице-губернатор.

Лаборатория по диагностике особо опасных болезней сельхозживотных строится в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. На создание лабораторно-диагностического корпуса Краснодарскому краю выделено 298 млн рублей. Ввести в эксплуатацию лабораторию планируется во втором полугодии 2019 года.

По словам Юрия Петрова, это будет уникальный на юге России и один из крупнейших в стране диагностических центров. Его специалисты будут проводить лабораторные исследования с использованием современного оборудования и методов испытаний, соответствующих российским и международным стандартам.