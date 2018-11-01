Способны на многое!

Детский сад и школа Краснодарского края признаны одними из лучших в России по инклюзивному образованию в рамках V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Итоги этого конкурса были подведены в Министерстве просвещения РФ. Собравшихся на торжественном мероприятии поприветствовала министр просвещения Ольга Васильева.

В конкурсе участвовали детские сады и школы со всех регионов страны, в том числе два кубанских учреждения.

В номинации «Лучшая инклюзивная школа» СОШ №10 поселка Ерик Апшеронского района вошла в десятку лучших и стала лауреатом, а новороссийский детский сад комбинированного вида №8 «Гармония» стал победителем и получил бронзу в номинации «Лучший инклюзивный детский сад».

Ольга Васильева подчеркнула, что количество конкурсантов растет с каждым годом.

— Инклюзивное образование продолжает развиваться, это одна из больших возможностей для детей, которые имеют особые образовательные потребности, поверить в себя и идти вперед. Этот конкурс прежде всего демонстрация того, что мы можем. Ваша работа не просто важна — она особенная. Отрадно, что людей, которые понимают необходимость вашей работы, становится всё больше и больше,— подчеркнула министр.

В региональном Министерстве образования, науки и молодежной политики отметили, что Краснодарский край — единственный субъект РФ, участники которого вошли в десятку сильнейших в каждой из номинаций.