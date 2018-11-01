Активное обсуждение

В рамках подготовки к съезду партии в Краснодарском крае проходят общие собрания первичных отделений «Единой России».

На них единороссы обсуждают участие первичек в реализации как федеральных, региональных, так и местных партийных проектов, а также избирают делегатов на предстоящие конференции местных отделений партии «Единая Россия».

В собрании первичного отделения №22-30 принял участие член первички — секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, а также член фракции партии в ЗСК Олег Бойченко. Провел собрание заместитель секретаря первичного отделения партии Роман Попов.

Партийные проекты затрагивают все сферы деятельности города, и члены местного отделения партии совместно со сторонниками «Единой России», молодежью, общественниками принимают активное участие в их реализации.

В Краснодаре реализуется четырнадцать федеральных, пять региональных и одиннадцать местных партийных проектов. Члены первички отметили, что граждане активно принимают участие в мероприятиях, проводимых первичным отделением, вносят значимый вклад.

Так, на территории первичного отделения регулярно проводятся мероприятия по поддержке многодетных семей по партийному проекту «Крепкая семья», оказывается адресная помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Традиционно члены первички помогают собрать детей из малоимущих семей в школу.

Подробно партийцы остановились на реализации муниципальных проектов, которые работают в тесной связке с федеральными партийными проектами «Городская среда» и «Детский спорт». В начале октября на территории первичного отделения открыли очередную спортивную площадку, которая уже стала любимым местом для занятий спортом как молодежи, так и людей старшего поколения.

Члены первичного отделения наметили план работы на следующий год, а также избрали делегата на предстоящую местную конференцию.

— Актив первичек составляет основу партии. Поэтому крайне важно, чтобы сегодня первичные отделения четко понимали свои задачи, а каждый член партии чувствовал себя причастным к тому, что происходит на той территории, где он проживает,— отметил Николай Гриценко.