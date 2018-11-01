Выдан стотысячный ЭЛН

С каждым днем переход на электронный листок нетрудоспособности становится всё более привычной реальностью в регионах Российской Федерации. Краснодарский край старается также не отставать в показателях, и уже сегодня можно говорить об успехах в реализации данного проекта.

В октябре текущего года количество выданных электронных листков нетрудоспособности в Краснодарском крае превысило сто тысяч.

К оформлению ЭЛН приступили 213 медицинских организаций. По состоянию на 30 октября 2018 года уже выдано 117988 ЭЛН. Стотысячный электронный листок нетрудоспособности выдан центральной районной больницей города Тимашевска.

По данным ФСС, в России выдано уже более 3491307 электронных больничных. На первом месте по их количеству оказалась Белгородская область, на втором — Татарстан, на третьем — Кемеровская область.

Краснодарский край по-прежнему занимает первое место в ЮФО по выдаче ЭЛН, опережая Ростовскую и Астраханскую области. Но еще одной приятной новостью является то, что наш край сумел подняться на шестое место в общероссийском рейтинге.

— На сегодняшний день, хоть мы и занимаем данную позицию, показатели по выдаче электронных больничных в различных районах края разные. Где-то их выдают много — где-то мало. Но это неизбежность. Сегодня цифровая информатизация активно развивается, мы переходим на электронные истории болезни. Поэтому подобные сервисы ФСС постепенно внедряются в жизнь граждан, и мы должны способствовать их успешной реализации,— прокомментировал управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Рунов.

Цель этого проекта — объединить информацию по листкам нетрудоспособности в единую базу, уйти от громоздкой системы хранения и обработки данных, снизить затраты страхователей и сэкономить бюджетные средства.

Со слов руководителя департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяны Лотоцкой, реализация проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка практически невозможна. В целом по стране электронные больничные листы сейчас выдает 6625 медицинских организаций.

Напомним: электронный больничный на всей территории России был введен с 1 июля 2017 года. Его формируют в автоматизированной системе, затем ставят электронную подпись и пересылают работодателям и в Фонд социального страхования. Работнику уже не приходится относить листок в отдел кадров. А врач при такой схеме может больше времени уделять пациенту. На сегодняшний день электронный листок нетрудоспособности можно будет оформить в любой муниципальной и государственной медицинской организации Краснодарского края.