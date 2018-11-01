Такие дела

Адвокат Юрий Николаевич Коротченко является членом Краснодарской краевой коллегии адвокатов почти двадцать лет. Адвокатская деятельность отмечалась грамотами Федеральной адвокатской палаты и Адвокатской палаты Краснодарского края. Награжден медалью Федеральной адвокатской палаты.

Отстоять честь, достоинство и жизнь

В начале двухтысячных годов в стране складывалась неблагополучная обстановка в деле борьбы с наркосбытом и бывший тогда министр МВД Рушайло издал приказ, позволяющий сотрудникам милиции выявлять наркодельцов не только на своей территории, а везде, где эти преступники орудуют.

События развивались так: три сотрудника милиции имели оперативную информацию о том, что в соседнем районе цыгане занимаются сбытом наркотиков. В отделе милиции, тогда еще не полиции, был разработан план, по которому специально привлеченные граждане инициировали закупку под контролем милицейских сотрудников. Сделка с «покупателем» состоялась, цыганка взяла деньги, дала наркотики, которые затем в присутствии понятых были сданы. В результате операции наркосбытчицу задерживают и оформляют протокол, при этом собирается весь цыганский табор, кричат, хватают за руки милиционеров, мешают, как только возможно. Тогда милиционеры, доложив ситуацию своему руководству, вывозят задержанную и продолжают оформление необходимых документов в машине.

Далее как в плохом детективе: вдруг появляется группа захвата, машину окружают, милиционеров разоружают, наркосбытчицу отпускают. И кто бы подумал, что это коллеги из отдела милиции того района, где проходит операция! Инкриминируют обвинение: действовали не на своей территории, задержание провели с целью получения взятки. Объяснения, что план операции был разработан и согласован в верхах, не принимаются во внимание. Как говорится, правая рука не знает, что делает левая. Итог операции таков: вся местная милиция ополчилась на «чужаков».

Адвокат Юрий Николаевич Коротченко подключился к защите, когда уже было возбуждено уголовное дело за покушение на вымогательство взятки, превышение должностных полномочий, незаконное хранение оружия — тяжкие преступления, за которые обвиняемым грозил немалый срок. Как ни странно, все обвинения выстраивались только на показаниях цыган: мол, задержанная позвонила и попросила подругу привезти ей деньги, который с нее требуют, чтобы закрыть дело, а эта цыганка сообщила в милицию.

Следствие шло почти год. Руководство отдела милиции, к чести, не отмахнулось от своих сотрудников, их не уволили задним числом, вся необходимая для защиты информация предоставлялась незамедлительно. Газеты тогда писали об этом процессе: уж очень громким было дело. Подследственные милиционеры, находясь в СИЗО, держались стойко, не признавали предъявленные обвинения, не шли на компромисс при обещании смягчить наказание. Интересно, что на судебном заседании в ответ на обвинение о приезде на личном транспорте подсудимый ответил вопросом: а надо было выезжать на операцию к цыганам на милицейской машине с мигалкой? Использование личного транспорта в подобной обстановке разрешено, даже бензин оплачивается.

Инкриминируемые статьи имели краевую подсудность в силу закона. Было выбрано ведение процесса с участием присяжных заседателей. Адвокат избрал тактику защиты, которая в то время только начинала применяться. Он запросил детализацию телефонных переговоров всех участников процесса, включая цыган. Затем адвокат представил все присяжным заседателям в виде диаграммы, нарисовав для наглядности плакат где в хронологической последовательности были выстроены все звонки. И картина событий вырисовалась следующая: задержанная цыганка, а она проходила в деле как потерпевшая, звонила своей семье на домашний телефон, после чего ее «подруга», которая ранее попадалась уже за торговлю наркотиками, позвонила одному из руководителей отдела местной милиции на личный мобильный телефон, а он-то и направил группу захвата. Вопрос, почему цыганка располагала номером телефона руководителя отдела милиции, остался без ответа. А звонившая на момент суда уже отбывала срок наказания в колонии и была доставлена на процесс в качестве свидетеля по делу. И вот что интересно, обвиняемые милиционеры наотрез отказались сидеть с барыгой на одной скамье, не пустили к себе в клетку — ей пришлось стоять в наручниках во время допроса.

Присяжные вынесли вердикт о невиновности подследственных милиционеров по всем обвинениям, суд был вынужден признать это тоже. Освобождение состоялось прямо в зале суда. Без изменения приговор был оставлен и судом вышестоящей инстанции. Потом была включена процедура реабилитации, милиционеров восстановили в должностях, они получили звания. Районный суд удовлетворил их заявление о возмещении морального вреда, но прокурор посчитал, что запрашиваемая сумма велика и надо, по аналогии с жертвами политических репрессий, выплатить компенсацию намного меньше. В ответ на это судья задал ему вопрос: а не хочет ли он за эти деньги посидеть в СИЗО?

Вот так работа адвоката, грамотно выбранная им тактика защиты помогли отстоять честь, достоинство, а может, и жизнь людей в милицейской форме.

Элина БОРИСОВА