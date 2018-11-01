Готовимся к казачьему диктанту!

Осень на Кубани — время урожая. Для учащихся казачьих классов и школ, изучающих историю и культуру кубанского казачества, это время проверить свои знания о жизни родного края, истории и современности кубанского казачества, объективно оценить свой уровень подготовки, устранить пробелы и с новыми силами штурмовать неоткрытые для себя страницы богатой событиями казачьей истории. Такую возможность им предоставляет руководство Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска, организуя 21 ноября проведение «Казачьего диктанта». «Историческое прошлое, культурная жизнь и наследие Кубанского казачьего войска» — под таким названием пройдет «Казачий диктант» в 73 базовых школах, которые оснащены оборудованием для проведения видеоконференций. Участниками диктанта станут воспитанники казачьих классов и школ края.

Региональную просветительскую акцию для казачьих образовательных учреждений поддерживает Департамент по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Результатами диктанта живо интересуются и региональные средства массовой информации.

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодой казачьей смены обозначено атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой как одно из важных стратегических направлений развития кубанского казачества. И никогда еще слово атамана не расходилось с делом. На отчетном сборе казачий генерал пообещал: 15—20 лучших выпускников казачьих классов и школ получат право обучаться на бюджетной основе в краевых вузах Кубани в рамках целевых программ. Поэтому целью проведения диктанта его организаторы ставят не просто приобщение учащихся казачьих школ и классов, которых сегодня насчитывается более 90 тысяч человек, но и создание им условий для работы с архивами, обеспечение доступа к библиотечным и музейным фондам.

Выстраивая систему непрерывного казачьего образования, атаман Кубанского казачьего войска, атаманы РКО, казаки-наставники уповают на то, что выпускники казачьих классов и школ, получив азы «казачьей науки», привнесут в жизнь титульных вузов Кубани частицу казачьей культуры: преданное служение Родине, любовь к труду, преодоление трудностей на пути профессионального становления, уважение к родителям, стремление создать крепкую семью и жить по казачьему укладу, как и завещали предки. Именно об этом узнают учащиеся казачьих школ и классов, изучая историю и культуру Кубани.

Задание диктанта будет состоять из двадцати вопросов, ответив на каждый из которых, ребята получат пять баллов, максимальное количество балов — сто. Правильные ответы на вопросы диктанта будут опубликованы на официальных сайтах Союза казачьей молодежи Кубани и Кубанского казачьего войска в срок до 3 декабря 2018 года. Участники, набравшие максимальное число баллов, получат сертификат участия в диктанте с указанием баллов и пополнят им свое портфолио.

Для того чтобы добиться в жизни успеха, духовного роста, воспитать в себе личность, казачатам предстоит еще многому научиться. Впереди их ждет еще не один диктант, которому нужно соответствовать. Желаем всем успехов и правильных ответов! И главное — не бояться трудностей, а смело их преодолевать!