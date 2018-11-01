Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара

На Кубани продолжается сезон уборки и переработки сахарной свеклы.

По оперативным данным, на сегодняшний день агрокультура убрана с площади 190 тыс. га. Валовой сбор составляет свыше 7 млн тонн. Собранное сырье поступает на сахарные комбинаты края для дальнейшей переработки. С учетом сырья Ставропольского края и Ростовской области заводы приняли на переработку 8 млн тонн. Переработано более 7,5 млн тонн сырья, из которого произведен миллион тонн свекловичного сахара.

Отметим, что Краснодарский край производит 25 процентов сахара от общероссийского объема. Порядка 220 тыс. тонн остается в регионе для внутреннего потребления. Остальная часть поставляется в субъекты РФ, а также экспортируется в Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Италию, Ливан и Турцию.