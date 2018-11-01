Каждый проект должен оценить эксперт

Так повелось издавна, что строительство начиналось с проекта, которому давали оценку профессионалы. Еще в средние века создавались комиссии экспертов и устраивались обсуждения проектов горожанами. Эти правила проверены временем, и нарушать их, как учат уроки истории, обычно выходит себе дороже.

Чтобы Отечеству ущерба не чинить

«Все проекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству ущерба не чинить. Кто станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть велю… А память о себе добрую оставлять и помогать в дальнейшем всемерно». (Петр I, 1706 г.).

С петровских времен в России начали создаваться службы, курирующие строительство при ведомствах и городских управах (земствах).

В годы СССР был создан подотдел общеполезных государственных сооружений при ВСНХ РСФСР, позже — Главный комитет государственных сооружений, Главное управление государственной экспертизы Госстроя СССР, управления государственной экспертизы проектов и смет Госстроев союзных республик.

Тридцать первого октября 1988 года на Кубани решением №475 Краснодарского крайисполкома в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР было создано государственное учреждение «Краснодарская краевая государственная вневедомственная экспертиза» (Крайгосэкспертиза), которое в 2008 году было преобразовано в Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»).

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» на протяжении тридцати лет осуществляет государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства на территории Краснодарского края в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений.

С высокой ответственностью

Тридцать лет деятельности для ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» — это время насыщенной работы с пользой для общества. На сегодняшний день в организации работает свыше ста человек, грамотно выполняющих поставленные задачи. Все эксперты учреждения являются высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимым опытом работы. Это подтверждено квалификационными аттестатами, выданными им Минстроем РФ на предмет профессиональной компетентности в рассмотрении градостроительной и проектной документации в строительстве.

Опыт и квалификация экспертов ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» позволили быстро и качественно провести государственную экспертизу объектов и инфраструктуры для пострадавших от наводнения в Крымске, олимпийских объектов в Сочи, объектов предсоревновательных тренировок команд — участниц матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года и многих других социально значимых объектов Краснодарского края.

За последнее десятилетие экспертами ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было рассмотрено свыше девяти тысяч объектов, по которым получены положительные заключения государственной экспертизы общей сметной стоимостью свыше 568 млрд руб. По результатам рассмотрения объектов экономия бюджетных средств составила более 55 млрд руб. от первоначально заявленной сметной стоимости.

Не останавливаясь на достигнутом

Сегодняшний день для Краснодаркрайгосэкспертизы — это время внедрения новых возможностей. Организация постоянно развивается и совершенствуется. Важным элементом ее деятельности является работа, направленная на повышение качества и эффективности экспертизы.

Так, с 1 января 2017 года государственная экспертиза проектной документации и (или) результаты инженерных изысканий проводятся только в электронном виде. А начиная с 3 февраля прошлого года в электронном виде проводится и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более пятидесяти процентов.

Данный вид услуги в электронном виде заявитель может получить посредством единого портала государственных услуг или в «Личном кабинете» на официальном сайте ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Электронные услуги — это возможность, с одной стороны, постоянно находиться в контакте с учреждением, поскольку заявитель может контролировать весь процесс проведения экспертизы в «Личном кабинете» (получать уведомления о выявленных недостатках в процессе прохождения экспертизы, заключение экспертизы), а с другой — значительно экономить время и деньги заявителей на проведение экспертизы (сокращение командировочных и транспортных расходов, а также затрат на изготовление документации в бумажном виде).

Особое внимание учреждение уделяет вопросам доведения информации до специалистов проектных и изыскательских организаций по характерным ошибкам и недоработкам в проектной документации и о результатах инженерных изысканий путем размещения информации на интернет-сайте учреждения, на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также работе с заявителями и представителями проектных организаций по разъяснению выявленных недостатков в рамках проведения государственной экспертизы.

В тридцатилетний юбилей ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» всем сотрудникам этого учреждения хочется пожелать здоровья, благополучия и успешной, плодотворной работы на благо общества.

Максим СОКОЛОВ

На фото: среди воссозданных в столице Кубани крупных проектов, на которые было дано заключение ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза», современная школа на х. Ленина.

ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» расположено по адресу: 350 000, г. Краснодар, ул. Северная, 324, лит. К, тел. 8 (861) 262-62-21, факс 8 (861) 262-32-69; электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , сайт www.kgexpert.ru