Неутомимый Павел Снаксарев

Две трети жизни он живет с инвалидностью и ходит на цыпочках, что не мешает ему помогать всем, кто нуждается в этом: товарищам по несчастью и одаренным сиротам, детворе из малообеспеченных семей. Председатель Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество» Павел Снаксарев ведет огромную работу: его организация реализует более двадцати программ и проектов — на базе созданного Павлом Борисовичем Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством имени Н. Котлярова и в разных уголках Кубани.

Вместе проблемы решаются

Диагноз «гемофилия» Павлу Снаксареву врачи поставили еще школьником — ему тогда было пятнадцать лет — и предупредили: с ним долго не живут. Через год ему дали инвалидность: «Гемофилия — это образ жизни. Ведь даже зубопротезирование для нас равнозначно сложной операции. Чтобы избежать смертельной кровопотери, нужны специальные препараты. Бывало, минуты считал, когда „скорая” приедет. Сейчас есть специальная договоренность: если вызов делает больной гемофилией, то его обслуживают в первую очередь»,— вспоминает Павел Борисович.

Главной проблемой для гемофиликов были лекарства, компенсирующие отсутствующие в их крови вещества и отвечающие за ее свертываемость: малоэффективные, но и их было не достать. В начале 2000-х на Кубани ими смогли обеспечить только детей. Из попытки обеспечить лекарствами себя и товарищей по диагнозу и родилось «Содружество»: оформили общественную организацию, обращались к губернатору, председателю ЗСК, дошли до аппарата президента — и вопрос постепенно решился.

— Изначально мы объединились для того, чтобы вместе бороться за жизнь, которая во многом зависит от того, как нас снабжают препаратами. Потом подтянулись и больные с другими тяжелыми недугами: вместе-то решать проблемы легче. Постепенно «Содружество» стало заниматься проблемами всех людей с ограниченными возможностями и просто тех, кому нелегко: сирот, малообеспеченных семей, одиноких стариков. И вот уже двадцать лет существуем,— объясняет Павел Борисович, у которого гемофилия отняла подвижность коленных суставов, но не желание жить интересно.

Реабилитация искусством

Десять лет назад Павел Снаксарев смог пробить для «Содружества» при поддержке тогдашнего председателя городской Думы Николая Котлярова (1937—2010) небольшое помещение по улице Офицерской — так на свет появился Краснодарский центр реабилитации искусством и творчеством имени Н. С. Котлярова, который возглавляет Павел Борисович. В стенах центра в качестве волонтеров заслуженные художники и народные артисты России, профессора и спортсмены высших достижений дают уроки мастерства тем, чьи возможности ограничены физически или материально.

— Наш центр — площадка для выставок и мастер классов. Поскольку я технарь по первому образованию, то выступаю в роли менеджера: привлекаю известных деятелей искусства, ученых и спортсменов для мастер-классов. Наставничество — одна из задач центра: вместе с профильными департаментами и учреждениями краевой администрации находим одаренных детей в малообеспеченных семьях, интернатах, коррекционных школах и сопровождаем их. Многие уже окончили высшую школу, некоторые пошли в магистратуру — кто-то окончил художественно-графический факультет КубГУ, кто-то выбрал специальностью коррекционную педагогику,— объясняет Павел Снаксарев.

Летом «Кубань сегодня» уже писала о проекте «Мы вместе» — пленэре и мастер-классах известных художников Кубани и Крыма для детворы, который прошел в рамках Открытого фестиваля «Мир требует наших побед» в Темрюкском районе.

Проект «Мы вместе» предусмотрел пленэр на берегу Черного моря, в поселке Волна, а также открытые занятия с воспитанниками учреждений дополнительного образования детей Кубани и Крыма вице-президента Российской академии художеств Александра Мичри, профессора худграфа КубГУ Анатолия Мельникова и др.

Тысяча дел «Содружества»

— Много говорится сейчас о среде доступности и комфортности окружающего мира для инвалидов. А откуда она появляется? Мы сами создаем безбарьерную среду, своим трудом: это может быть небольшая адресная помощь, когда ты находишь инвалида с проблемой и тех, кто может ее решить, и соединяешь их, а может быть, одна из наших программ регулярной помощи, а их у «Содружества» около двадцати. Взять, например, проект «Расширяя мировоззрение», поддержанный администрацией края: в четырех городах Кубани — Краснодаре, Армавире, Апшеронске и Белореченске мы повышали уровень правового просвещения семей, имеющих детей-инвалидов,— говорит Снаксарев.

Презентация проекта проходила в краевом центре реабилитации искусством, спортом и творчеством им. Н. Котлярова. Центр этот входит в «Содружество», а Павел Снаксарев стал координатором проекта «Расширяя мировоззрение». В его рамках свои мастер-классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья и не только проводили известные художники и дизайнеры, которые помогают в качестве добровольцев. Другой проект, реализованный совместно с краевым Департаментом семейной политики,— целевая социальная программа «Делай добро, шагая навстречу»: в ее рамках, например, в Медведовском детском доме с мастер-классами побывал художник Константин Канский, а подопечные центра побывали на выставках, в театрах, на пленэрах и в ВДЦ «Орленок».

Кроме того, «Содружество» — давний партнер художественно-графического факультета Кубанского государственного университета в работе с инвалидами. Профессура и преподаватели худграфа — постоянные гости Краснодарского центра реабилитации искусством и творчеством им. Н. С. Котлярова, где Павел Снаксарев провел несколько их выставок. На одной из них, которая называлась «Графика», экспонировались работы 65 студентов доцента кафедры графики худграфа КубГУ Надежды Устрицкой — среди них была работа одного из воспитанников Центра реабилитации им. Котлярова.

…И портрет на память

Летом нынешнего года к многочисленным обязанностям и инициативам Павла Борисовича добавилась еще одна: он возглавил Ассоциацию социально ориентированных некоммерческих организаций Краснодарского края, которая объединила семь общественных движений и благотворительных центров Кубани с безупречной репутацией: интеграционный центр для детей с ДЦП «Ангелы Кубани», Союз многодетных семей «Кубанская семья» Светланы Недилько и др.

— Для чего нужна ассоциация? Государство заинтересовано в профессиональных решениях назревших проблем инвалидов, а такое объединение НКО позволяет напрямую говорить и взаимодействовать с представителями краевых министерств здравоохранения и соцразвития, муниципалитетов,— объясняет Павел Борисович.

О правильности такого подхода и о новых проектах «Содружества» говорили за круглым столом в Анапе, где недавно собрались общественники Кубани со своими проектами в самых разных направлениях. Чем бы они ни занимались, будь то уроки картинга для инвалидов или прыжки с парашютом, уроки правовой грамотности или живописи для людей с ограниченными возможностями, в конечном счете они служат одной цели.

— Нужно активнее помогать друг другу, а главное — поддерживать талантливое молодое поколение — и инвалидов, и нет. Только так можно создать доступную среду и комфортную жизнь в каждом городе Кубани,— убежден Павел Борисович.

А еще Павел Снаксарев — фотограф, точнее — фотохудожник. Павла Борисовича и его фотокамеру можно заметить везде: на премьерах, концертах, выставках, событиях больших и малых, государственных и не только. Результат этих выходов «в свет» — сотни фотопортретов самых разных людей: от главы региона до подающего надежды художника. Год назад в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств можно было увидеть «Портрет» — пятнадцатую персональную фотовыставку члена Союза художников России Павла Снаксарева, посвященную 60-летию общественника и 40-летию его творческой деятельности.

Досье «Кубани сегодня»

Павел Снаксарев окончил восемь классов краснодарской школы №8, затем перешел в вечернюю школу. В семнадцать лет пошел работать: прошел путь от мастера по ремонту телеаппаратуры до начальника цеха. В 29 лет награжден орденом Трудовой Славы III степени. Был секретарем комсомольской организации объединения «Краснодаркрайтелерадиобыттехника», работал в Советском и Первомайском райкомах комсомола. Имеет два высших образования. Председатель комиссии по доступной среде Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Обладатель медалей «Ветеран труда» и «За заслуги».

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО