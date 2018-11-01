Свои секреты раскрывают инструменты

XVII музыкальный абонемент ансамбля «Екатеринодар-Классика» (художественный руководитель — заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов, профессор КГИК Наталья Коробейникова) открылся в последнее воскресенье октября в Краснодаре в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора.

Цикл «Отечественные и зарубежные классики XVII—XX веков» включает в себя пять концертов на 2018—2019 годы. На первом — под названием «Рояль, голос и смычки» обладатели абонемента услышали лучшие произведения из репертуара ансамбля.

Как всегда, музыканты приготовили для своих зрителей, а это и дети, и их родители — все, кого интересует музыкальная классика, большую просветительскую программу. И в этом важном и достаточно сложном деле им виртуозно помогает музыковед заслуженная артистка России Нина Виговская. Ведь и в этот раз на концерт пришло немало маленьких слушателей, которые впервые услышали, как звучит инструментальный оркестр. Именно здесь они также узнали немало новых и интересных фактов о создании струнных смычковых инструментов, о роли голоса как уникального музыкального инструмента и многие другие секреты музыки.

Свой концерт музыканты — лауреаты международных конкурсов: художественный руководитель коллектива заслуженная артистка России Наталья Коробейникова (клавесин, фортепиано), Виктория Харьковская (сопрано), заслуженный работник культуры Кубани Борис Леончик (альт, блок-флейты), заслуженный работник культуры Кубани Борис Щукин (скрипка), Светлана Ашаева (виолончель) — начали с исполнения музыки кубанского композитора Виктора Пономарева, его «Элегии» и романса «Белые ромашки». Наталью Коробейникову и Виктора Пономарева связывала длительная дружба, пианистка была первой исполнительницей многих его произведений, участницей авторских вечеров композитора. Нежная музыка, сочиненная Виктором Пономаревым, поведала слушателям о любви к родной земли, о счастье мирной жизни.

На концерте звучало много произведений европейских композиторов: Телемана, Вивальди, Дакена, Крейслера, Мартини, Альбениса.

В память о недавно ушедшем шансонье и композиторе Шарле Азнавуре солистка Виктория Харьковская исполнила произведение «Вечная любовь» из фильма «Тегеран-43», одно из самых проникновенных признаний о ценности человеческой жизни.

Завершающим аккордом концерта стало «Венгерское рондо» Гайдна, соло Натальи Коробейниковой.

Следующая встреча с музыкантами «Екатеринодара-Классики» состоится 25 ноября. На концерте «В поисках романтизма…» будет звучать музыка русских и зарубежных романтиков.

Марина АРИНИНА