С любовью к родному городу

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына прошла презентация сборника «225 имен. Екатеринодар — Краснодар».

Книга издана к юбилейной дате основания краевого центра при поддержке администрации города Краснодара. Автор-составитель издания — доктор филологических наук, профессор Кубанского государственного университета Юрий Лучинский рассказал о том, как создавалась книга.

— Для нас было важно так построить этот биографический сборник, чтобы само время говорило о людях,— подчеркнул он.

Сборник увидел свет благодаря издательству «Традиция», вышел в серии «Подарочная книга Кубани». В выступлении учредителя издательства Алексея Белозерова прозвучали слова благодарности творческому коллективу, принимавшему участие в подготовке книги.

Для Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника книга представляет особую ценность. В ней приводятся сведения о жизни и деятельности людей, внесших значительный вклад не только в историю, но и в музейное дело края.

«Трудолюбец земли кубанской» — так назван раздел сборника, посвященный историку, кубановеду, археологу и этнографу, основателю кубанского Войскового музея Евгению Дмитриевичу Фелицыну, которому в этом году исполнилось 170 лет со дня рождения.

В презентации приняли участие сотрудники Музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, чьи биографии вошли в книгу: заслуженный работник культуры Кубани, лауреат премии администрации Краснодарского края в области науки и искусства им. К. В. Россинского Борис Ефимович Фролов; заслуженный работник культуры Кубани, лауреат премии администрации Краснодарского края в области науки, культуры и образования Наталья Александровна Корсакова; художник-реставратор Михаил Иванович Смаглюк.

В подготовке издания принимала участие Наталья Ламосова, кандидат филологических наук, и. о. заведующего отделом «Литературный музей Кубани» КГИАМЗ. В своем выступлении она поделилась воспоминаниями о творческом сотрудничестве с «просветителем, собирателем, краеведом» Виктором Кирилловичем Чумаченко (1956—2017).

Эта книга написана с любовью к истории своей родной земли. Она, бесспорно, внесет неоценимый вклад в краеведческую работу, найдет заинтересованного читателя, расскажет много нового даже знатокам исторической летописи.

Фото Юрия КОРЧАГИНА