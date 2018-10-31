ОНФ на защите «зеленых легких» Краснодарского края

В г. Армавире и станице Убеженской Успенского района состоялись публичные слушания, инициированные региональной рабочей группой «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта по вопросу создания «Зеленых щитов». В заседании приняли участие представители Общественной палаты Краснодарского края, Минприроды, представители администрации г. Армавир, граждане - активисты ОНФ.

На совещании было принято решение о создание 2-х «Зеленых щитов». В г. Армавире в такой щит войдут 3 земельных участка, общей площадью 17,4 га лесного массива, в станице Убеженской - 27,7 га. лесов. Территориально ст. Убеженская принадлежит к Успенскому району, но с Армавиром они составляют единую экосистему, поэтому слушания пришлось проводить дважды. Особый статус этих лесопарковых территорий защитит их от вырубки, сдачи в аренду и незаконного строительства. Это стало возможно после того, как в 2016 году Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральное природоохранное законодательство, согласно которым вокруг городов должны быть созданы лесопарковые зеленые пояса. На сегодняшний день во всех регионах страны представители Народного фронта работают над созданием зеленых зон.

«Нашу инициативу создать «зеленый щит» в этом районе еще в августе этого года поддержал глава Армавира. И сегодня мы совместными усилиями защитили 45 га лесного массива. Процесс внесения этих территорий в особый статус не быстрый. Зеленым щитом леса станут после того, как Общественная палата Краснодарского края утвердит сегодняшнее решение, а Законодательное собрание края примет закон, накладывающий вето на использование этих территорий в иных целях, кроме зеленых зон. Но, в конечном итоге, все это позволит дышать нам и нашим детям свежим воздухом, сохранять «зеленые легкие» городов и станиц Краснодарского края, а самой Кубани - оставаться одним из самых зеленых регионов России». – Прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.