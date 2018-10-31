После обращения ОНФ кабмин занялся решением проблемы жителей, перешедших на автономное отопление

Замглавы Минстроя России Андрей Чибис в ответ на обращение члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Натальи Костенко сообщил о том, что проблема жильцов многоквартирных домов, которые перешли на автономное отопление и теперь вынуждены платить двойную цену за получаемое тепло, будет решена. По словам замминистра, внесены дополнения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Чибис сообщил, что новый порядок расчета платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах (МКД), который учитывает наличие помещений, оборудованных законно установленными приборами автономного отопления, должен быть подписан до конца года.

К Костенко обратились жители Лабинского района Краснодарского края, которых низкое качество и дороговизна услуг местных теплосетей вынудили установить в своих квартирах отопительные котлы и отключиться от централизованного теплоснабжения. Таких квартир в Лабинском районе оказалось более 500.

Примерно половина граждан действовала в рамках закона, который ранее разрешал желающим переходить на автономное отопление (сейчас такие действия запрещены). Но полностью узаконить индивидуальное отопление многие либо не смогли, либо не успели. И в результате оказались заложниками ситуации - им пришлось платить двойную оплату за тепло. У кого такой возможности не было - накапливали долги перед теплоснабжающей организацией.

По словам Костенко, часть граждан действовала в рамках закона и потому органы власти не должны оставлять людей наедине с их проблемами, а максимально стараться помочь выйти из сложившейся ситуации двойных платежей.

Активисты регионального отделения ОНФ провели совещание по вопросам автономного отопления, в котором приняли участие эксперты, представители министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, государственной жилищной инспекции, администраций муниципальных образований, теплоснабжающих предприятий и жители многоквартирных домов. Они выработали план выхода из ситуации – постепенный перевод МКД полностью на автономное поквартирное отопление. Но только в тех домах, жильцы которых в большинстве своем уже оборудовали квартиры индивидуальными отопительными приборами. В остальных домах решили вернуться к централизованному отоплению квартир.

Одновременно Костенко обсудила проблему с Чибисом. На этой неделе он сообщил, что Минстрой России передал свои предложения в правительство РФ, которое разработало необходимые изменения в нормативно-правовые акты. В частности, внесены дополнения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Будет установлен новый порядок и формула расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению в МКД, а также общедомовые нужды, который учитывает наличие помещений, оборудованных законно установленными приборами автономного отопления.

После того, как документ вступит в силу, собственники квартир будут освобождены от двойной оплаты за теплоснабжение принадлежащих им жилых помещений и будут платить только за отопление общедомового имущества.

«Проблема автономного отопления в многоквартирных домах существует практически во всех регионах страны. Люди годами переплачивают за тепло или же наоборот – загоняют свои семьи в огромные долги. Минстрой сработал в этом отношении оперативно, но не менее оперативно отреагировала администрация Краснодарского края, которая в кратчайшие сроки выработала план перевода отдельных МКД на автономное отопление. Параллельно надо работать над повышением качества работы теплоснабжающих организаций. Если в этом вопросе все наладится и качество предоставляемых услуг будет соответствовать размеру начисляемых за тепло платежей, то у людей и мысли не возникнет о переводе своих квартир на индивидуальное отопление», – отметила Костенко.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ