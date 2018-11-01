Далеко ли до сахарной блокады?

До нашей газеты дошли сведения о том, что в Карачаево-Черкесии почему-то пытаются ставить, мягко говоря, препоны фермерам, выращивающим сахарную свеклу. Тем, кто желает сотрудничать, к примеру, с кубанскими перерабатывающими предприятиями, а не с местным заводом. И сейчас, в самый разгар уборки сладкого корнеплода, история может вылиться в нечто большее, чем просто экономическое противостояние.

Завод готовят к банкротству?

В прошлом году в республике появились слухи о том, что Карачаево-Черкесский сахарный завод близок к банкротству. Но в открытом доступе можно найти информацию, что якобы в числе аффилированных лиц предприятия кто-то из руководства региона. А у многих специалистов вызывает недоумение тот факт, что директором предприятия собственники назначили специалиста, в «послужном списке» которого более двадцати различных компаний, которые были обанкрочены и перестали существовать. Шила в мешке, как говорится, не утаишь: стала всплывать и информация о том, что завод накопил многомиллионные долги за поставки газа, электроэнергии, перед бюджетом и многими своими контрагентами.

Летом этого года стало широко известно, например, о претензиях к Карачаево-Черкесскому сахарному заводу одной из питерских фирм, которая пыталась признать его банкротом в связи с просроченной задолженностью в 345,2 миллиона рублей. Тогда Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики оставил иск без движения. Но, когда накопится огромная масса долгов, сдерживать эту лавину уже будет невозможно. Только за 2018 год подано пятнадцать исков в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики о взыскании долгов с сахарного завода на общую сумму более 120 миллионов рублей.

Еще в 2016 году ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» было прибыльным предприятием. Но всего за год предприятие получило убытки на сумму более 400 миллионов рублей. И это при том, что в прошлом году завод переработал 193 тысячи тонн сахарной свеклы (а для положительного финансового результата нужно не менее 300 тысяч тонн!). В этом году пока предприятие заготовило всего 70 тысяч тонн свеклы! И насколько вырастут финансовые издержки и долги предприятия при таком раскладе, нетрудно вычислить. И разве не может не сложиться впечатление, что завод ведут к банкротству преднамеренно?

Руководство рапортует, что предприятие модернизируется, что, например, приобретена линия по прессованию сахара (по производству сахара-рафинада).

А на деле оказывается, что у завода большие проблемы. В этом году он запустился намного позже срока — только в середине октября, хотя должен был, о чем и газеты писали, еще в августе. И у него в настоящее время очень низкая производительность. При плановых показателях в 4000 тонн в сутки он перерабатывает всего 2000—2500. По качеству производимый сахар тоже вызывает вопросы и нарекания. Насколько нам известно, он недотягивает до ГОСТа. И если использовать специализированную терминологию, то при принятой дигестии (содержании сахара в свекле) 15,99 процента выход (выработка) сахара должен составлять не менее 11,99 процента. А по факту на карачаево-черкесском заводе — чуть больше десяти процентов. Примечательно, что завод всё время нуждается в работниках. На различных сайтах полно объявлений, что предприятию необходимы те или иные специалисты.

И при этом в самую горячую пору на заводе люди работают всего в две смены вместо положенных четырех…

О проблемах финансового благополучия ОАО «Карачаево-Черкесский сахарный завод» можно больше узнать, ознакомившись в открытом доступе с отчетом компании «Контур.Эксперт», где подробно расписываются результаты деятельности организации и говорится об очень плохом ее состоянии. Зная всё это, можно предположить: фермеры и сельхозпредприятия, работающие с заводом, конечно же, будут опасаться, что с ними не рассчитаются за поставленное ими сырье. И действительно, многие свеклосдатчики Карачаево-Черкесии задумались, стоит ли иметь дело с заводом, который вот-вот войдет в стадию банкротства.

Выбор аграриев

В рамках журналистского расследования нами была получена информация, что часть сельхозпроизводителей КЧР поставляет теперь свеклу в Краснодарский край, а именно КФХ Байрамукова А. А. и КФХ Зитляужаева Э. А. — на ЗАО «Сахарный комбинат „Курганинский”», СПК «Тохтамыш» — на АО «Успенский сахарник».

Мы поинтересовались у главы крестьянско-фермерского хозяйства Алика Байрамукова, почему было принято такое решение.

— Мы, действительно, в этом году приняли решение поставлять сахарную свеклу на переработку на Курганинский сахарный завод, так как от них поступило наиболее экономически выгодное предложение о сотрудничестве. Данная компания имеет высокий рейтинг надежности, а качество сахара одно из лучших в ЮФО,— объясняет выбор Алик Байрамуков. — Сегодня мы ни на минуту не пожалели об этом решении. Курганинский завод на сто процентов выполняет свои обязательства. Руководство предприятия слышит все наши просьбы и всегда при возможности идет нам навстречу. В сложившихся условиях считаю единственно верным для себя решением сдавать свеклу именно на Курганинский сахарный комбинат. Это гарантия того, что я не останусь у разбитого корыта.

Не нагнетать обстановку В условиях рыночных отношений единственным способом «стимулирования» производителей свеклы может быть только экономическая выгода и партнерские условия сотрудничества, а не ультиматумы и запугивание.

Будем надеяться, что администрация и правоохранительные органы Карачаево-Черкесской Республики проявят здравый смысл, не нарушат закон, не превысят свои должностные обязанности. И если Карачаево-Черкесский сахарный завод заинтересован в сохранении деловых отношений со свеклосдатчиками, то должен мотивировать их к партнерству только своей хорошей работой и лучшими условиями сотрудничества.

Марина СВЕТЛОВА

P. S. Наши журналисты будут следить за развитием ситуации в Карачаево-Черкесии и информировать читателей о происходящих там событиях.