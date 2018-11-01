Главенство закона — имидж территории

В Кущевском районе происходят существенные сдвиги к лучшему в части наведения порядка по резонансным уголовным делам, возбужденным в отношении Федора Стрельцова и его подельников.

Наша газета продолжает серию публикаций о ситуации с сельхозпредприятиями, пострадавшими в бытность расцвета деятельности банды Цапков. В конце лета наши корреспонденты были свидетелями открытого столкновения на зернотоке хутора Полтавского и на полях Кущевского района, когда сторонники Федора Стрельцова препятствовали исполнению законных судебных решений. Но с тех пор многое изменилось.

Немного хронологии

Из заявления о преступлении прокурору Краснодарского края Табельскому С. В.: «…В 2017—2018 годах Следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбужден ряд уголовных дел в отношении единственного владельца ООО „Агрокомплекс Кущевский” Стрельцова Ф. Е. и других работников указанной организации по ч. 2 ст. 201, ч. 7 ст. 159 УК РФ. Действуя под руководством Стрельцова Ф. Е., в 2014—2016 гг. указанные лица совершили действия по выводу активов АО „Маяк” на ООО „Агрокомплекс Кущевский” в размере более 400 млн рублей».

Для погашения убытков суд наложил арест на неубранный урожай «Агрокомплекса Кущевский». Но «Маяк», лишенный действиями Стрельцова активов и техники, не мог самостоятельно выполнить задачу и заключил договор с ООО «Импульсом» с тем, чтобы последний убрал арестованный урожай.

Комбайны «Импульса» вышли на поля для уборки арестованного урожая 30 июня — и тут же произошло первое открытое столкновение. Технику внаглую заблокировали подъехавшие трактора, поливалки, автомобили, принадлежащие ООО «Агрокомплекс Кущевский», и, пока механизаторы «Импульса» не могли сдвинуть свои комбайны с места — несколько дней (!), арестованный урожай убрали «кущевские» агрегаты и вывезли зерно на свой ток в поселке Комсомольский.

Из заявления прокурору края: «Руководством ООО „Агрокомплекс Кущевский” для силового прикрытия была привлечена этническая группа лиц кавказской национальности в количестве 15 человек, которые оказывали давление на водителей комбайнов и автотранспортных средств ООО „Импульс”, препятствуя проведению ими уборки и вывоза арестованной пшеницы, несмотря на присутствие представителей полиции».

А спустя короткое время вопреки решению суда и вовсе распродали арестованный урожая на сторону. И всё это под пристальным, но безучастным наблюдением местной полиции. Тем же временем ущерб от действий ответственного хранителя и директора «Агрокомплекса Кущевский» Родионова и его подельника Хмельницкого составил 69 миллионов рублей.

Потом горячие кавказские парни под руководством всё того же Хмельницкого переместились к зернотоку на хуторе Полтавском, где хранилась часть арестованного урожая, и перекрыли все выезды. Более того, при попытке прорвать блокаду два «КАМАЗа» были остановлены бородатыми ребятами, которые затем открыли борта и высыпали тонны пшеницы прямо на землю. И опять всё это видела полиция. И опять ничего не сделала. Вывезти арестованное зерно удалось лишь благодаря помощи сотрудников ОМОНа, которые прибыли, чтобы сопровождать груз. Бойцы быстро остудили горячие головы — и после этого уборка и вывоз арестованного зерна прошли без инцидентов. Судя по всему, именно этот момент стал переломным в конфликте и послужил отправной точкой для вытеснения беззакония за пределы Кущевского района.

Естественно, подобные действия не могли оставить нас равнодушными, тем более что всё это происходило на наших глазах. И мы действовали.

Обратите внимание

За короткое время вышла серия материалов. Каждая статья являлась официальным запросом в адрес краевых структур: прокуратуры, управления МВД, Следственного комитета. И каждую мы подкрепляли письмами на руководителей этих ведомств.

Ответы получены.

Из них следует, что работа по урегулированию ситуации ведется. Но хотелось бы остановиться на этом поподробнее. Итак, начиная с Федора Стрельцова, или, как его называют жители района, Феди Обнала, так как считают его бывшим «кошельком» банды Цапков, сумевшим уйти от ответственности. Уголовное дело в отношении него, как сказано выше, возбуждено по статье «Мошенничество», и он находится в международном розыске. Его компаньонам (он всё же на свободе) повезло меньше. Двоюродный брат Федора Евгеньевича Арсений Антонецкий и близкий соратник Сергей Криштопа закрыты. Здесь остается ждать выводов следствия и слаженных действий сотрудников Интерпола, чтобы все-таки устроить очную встречу Федора Евгеньевича с российским правосудием. Бывший директор ОАО «Маяк» и зять Стрельцова В. В. Кошенок (тот, что возглавил предприятие и помогал незаконно передавать активы) находится под стражей. Вместе с тем непонятно, почему на протяжении длительного времени невозможно добиться реакции от районного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю на заявления о проверке правомерности действий оперуполномоченного Кущевского ОМВД Колпикова, которые подавал Борис Гурдисов и его адвокат. О последнем мы также много писали, когда его необоснованно обвиняли в мошенничестве и банкротстве АО «Маяк» те, кто затем сами стали фигурантами уголовного дела во главе с Федором Стрельцовым.

Просим считать эту информацию официальным запросом в прокуратуру и следственные органы о проверке деятельности вышеназванного сотрудника полиции.

Далее, о вывезенном арестованном урожае с зернотока в поселке Комсомольский. Нельзя не отметить странную лояльность правоохранительных органов к «Агрокомплексу Кущевский» во время незаконной жатвы. Начать с того, что его сотрудники не имели никакого права заезжать на поля и убирать это зерно. Что уж говорить о наглом самоуправстве группы горячих южных парней, которые помогали блокировать технику «Импульса» и запугивали механизаторов! Но на тот момент реакции правоохранителей не было. К счастью, сейчас идет иной процесс — разбор полетов.

А тогда приставы просто приехали на зерноток в Комсомольском и назначили ответственным хранителем арестованного зерна директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» Родионова. Произошло это 4 июля текущего года в полном соответствии с процедурой: в присутствии понятых и свидетелей, с подписью, что Г. А. Родионов предупрежден об уголовной ответственности за противоправные действия в отношении арестованного имущества.

На следующий день после своего назначения ответственным хранителем Родионов издал приказ №64-п7 о возложении обязанностей директора ООО «Агрокомплекс Кущевский» на некоего Сергея Хмельницкого. За несколько дней руководства ООО «Агрокомплекс Кущевский» Хмельницким всё арестованное зерно было вывезено за пределы тока.

Более наглую схему даже представить трудно, и об этом мы писали. И вопросы о столь вопиющем игнорировании закона задавали компетентным органам. Параллельно в полицию шли десятки сообщений об этом и других преступлениях от сотрудников АО «Маяк» и ООО «Импульс». Не можем в точности судить, что повлияло, но факт налицо: Родионову и Хмельницкому предъявлено обвинение по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». А тут можно получить до двух лет колонии. Но Хмельницкому находиться за решеткой — не привыкать: он уже отсидел два административных ареста за нарушения, когда пытался качать права в районном суде и вел себя неподобающе. Об этом мы также писали. Сейчас этот активный представитель интересов ООО «Агрокомплекс Кущевский» находится под подпиской о невыезде.

Заметили

На недавней пресс-конференции заместителя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергея Воложинова наш корреспондент рассказал о ситуации в Кущевском районе и спросил о мерах, которые были приняты в отношении сотрудников местной полиции. Ответ последовал, что сейчас ведется служебная проверка по заявлениям о бездействии местных полицейских и по ее результатам будут приняты решения о взысканиях, вплоть до уголовной ответственности.

Нам также известно, что этой темой заинтересовалась прокуратура края и по своей линии она тоже ведет проверки. Когда появятся конкретные результаты, мы обязательно расскажем нашим читателям.

Ну, и самое интересное. На протяжении вот уже трех месяцев с начала беспредела на полях и зернотоках мы никак не могли добиться реакции правоохранителей на действия бородатых молодчиков, которые останавливали технику, угрожали, вступали в открытые конфликты и даже высыпали тонны арестованного, то есть чужого, зерна на землю. Создавалось впечатление, что это какие-то неприкасаемые, которым всё позволено. И вот наконец появилась информация, что УМВД по Кущевскому району по указанию прокурора собирает материалы по данным фактам, а значит, можно рассчитывать на возбуждение уголовного дела по статье 330 УК РФ «Самоуправство» в отношении круга лиц. Это как минимум. Кого конкретно включат в «круг», пока неизвестно широкой общественности. Но мы обязательно добьемся ясности. Ведь страна должна знать своих героев. И антигероев тоже.

Заключение с продолжением

Безусловно, до окончательного торжества закона в этом конфликте еще далеко. Но нельзя отрицать тот факт, что дело сдвинулось с мертвой точки. Еще три месяца назад, когда мы своими глазами видели беспредел на полях и зернотоке в Кущевском районе, было полнейшее чувство безысходности: будто вернулись в бандитские девяностые. Это ощущение усугублялось, когда полицейские брали объяснения с нас, журналистов, а бравые южане вразвалку прогуливались между машинами, блокировавшими выезды с предприятия, и посмеивались. Но совместные усилия общества и СМИ помогли вывести ситуацию из тупика и повернуть ее в правовое поле. Хочется верить, что возбужденные уголовные дела — это только первые ростки на нем.

— Кардинально изменить ситуацию к лучшему удалось благодаря слаженной работе власти, правоохранительных органов и общества. Когда мы вошли с инвестициями в Кущевский район, столкнулись с тем, что люди не получали плату за свои паи, шли постоянные тяжбы, инициированные теми, кто хотел поживиться за счет незаконных процедур, и так далее. Мы сразу рассчитались с пайщиками, хотя это были не наши долги. Начали работать на развитие. Люди и власти оценили такой подход и поддержали нас,— комментирует Игорь Бобрицкий, директор ООО «Импульс», входящего в холдинг «Покровский». — Навести порядок помогла жесткая позиция краевой и районной прокуратуры, принципиальность судов и поддержка местной власти, которая оценила наш социально ответственный бизнес. Сегодня можно сказать, что беспредел покидает территорию Кущевского района. А значит, есть все предпосылки, что на территорию пойдут крупные инвестиции, которые помогут в развитии и района, и Кубани.

Редакция продолжает следить за развитием событий и ждет ответов на поставленные вопросы от правоохранительных органов. Игорь ПРИЛУКИН