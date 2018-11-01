Краснодар Водоканал» реконструировал памятник герою

Сотрудники «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнили работы по восстановлению памятника Герою Советского Союза Григорию Семёновичу Овчинникову — красноармейцу 81-й Краснознамённой отдельной морской стрелковой бригады 18-й армии Северо - Кавказского фронта.

Памятник Г.С. Овчинникову находится недалеко от станицы Неберджаевской. 25 июля 1943 года красноармеец Овчинников заменил погибшего командира взвода и повёл бойцов в атаку на укрепления противника. У вершины высоты «352,1» путь им преградил огонь вражеского пулемета. Овчинников организовал блокирующую группу, которая забросала огневую точку гранатами. Но огонь из дзота не прекратился и тогда Григорий Овчинников закрыл амбразуру своим телом. Ценою его жизни была выполнена боевая задача взвода.

«Наша компания сотрудничает с краснодарской краевой военно-патриотической организацией «Слава», которая сообщает нам о памятниках, нуждающихся в реконструкции, либо восстановлении, - говорит ди⁠ректор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова. – Кроме того, мы сами проводим мониторинг близлежащих обелисков и приводим их в порядок. Недавно в Крымском районе водоканальцами был восстановлен памятник 42 морским пехотинцам. Мы считаем своим долгом сохранить память о героях. Ведь недалеко от Краснодара пролегал рубеж обороны немецких войск - «Голубая линия», где проходили наиболее ожесточённые бои за освобождение Кубани.

Стоит отметить, что в ближайших планах сотрудников «Краснодар Водоканала» восстановление памятника партизанам, которые воевали в горах на территории края.