«Краснодар Водоканал» предупреждает об отключении водоснабжения

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества услуг, с 23-00 часов 01.11.18г. до 05-00 часов 02.11.18г. специалистами ООО «Краснодар Водоканал» будут проводиться работы по переключению водопровода на ул.Магистральная и Текстильная. В связи с этим будет приостановлена подача водоснабжения абонентам частного сектора в границах улиц: Текстильная, Уральская Дежнева, Онежская, а также абонентам по адресам: ул. Молодежная, 5,8,10,12, 14,18, 20,22 23/а, 23/б,24; ул. Сормовская, 11, 12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21, 22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/а, 32, 33, 35; ул. Нежинская, 6; 1-й пр. Заречный, 3, 7, 8, 9, 10, 11,15/1,17; ул. Камвольная, 3, 7, 12, 14, 16, 18, 20,22; ул. Онежская, 4,6,7,8,11,13,14, 16,18,20, 22; 1-й пр. Онежский, 3,5,7,11,13,15, 17; 2-й пр.Онежский, 2,4,6, 12,14,16,18,20; 3-й пр. Онежский, 1,3,5,7,11,13, 15,17; СОШ №-53 по ул. Сормовская, 25; институт по ул. Сормовская, 12, 19; муз. школа по 1-му пр.Заречному,15/1; ДДУ по ул. Камвольная,7; баня по ул.Онежская; ул.1-я Заречная, 13/1,15/1,15/2,17; ул.2-я Заречная,104а,104б,104в; ул. Фабричная, 5.

Предприятие приносит извинения за временные неудобства.