Активисты Народного фронта выявили серьезные нарушения в аптеках Краснодарского края

По инициативе депутата Государственной думы, эксперта РО ОНФ Светланы Бессараб активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг аптек Краснодарского края. Общественники проверили аптеки по нескольким параметрам: наличие и полнота сведений в уголке потребителя, доступность для населения минимального ассортимента лекарств. Всего активисты проверили 32 организации различного типа – аптеки готовых лекарственных форм, аптечные пункты (киоски), осуществляющие продажу лекарственных препаратов.

Более чем в половине проверенных аптек, активистами выявлены нарушения.

В том числе, два аптечных пункта с серьезными нарушениями. В одной аптеке, расположенной в Краснодаре, отсутствует уголок потребителя, соответственно, вся необходимая информация, которая должна быть предоставлена покупателю, так же фармацевт отказалась называть цены на лекарственные препараты, мотивируя это тем, что активист не будет совершать покупку. В аптеке города Крымск обнаружено 6 нарушений в оформлении уголка для потребителя – отсутствует Закон о защите прав потребителей, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ИНН, журнал учета проверок контролирующим органом, телефоны и адреса проверяющих организаций, сведения о порядке внеочередного обслуживания клиентов. Информацию о цене лекарственных препаратов фармацевт отказалась предоставлять. Только в 17 проверенных аптеках соблюдены все требования, предъявляемые законодательством РФ к оформлению стенда для покупателей.

Правительством РФ утвержден список жизненно необходимых лекарственных средств для оказания первой помощи при различных заболеваниях. В ходе проверки активисты обнаружили завышенные цены на некоторые из таких препаратов. Порошок (гранулы) от кашля ацетилцистеин стоимостью 355 рублей, тогда как цена этого средства в других аптеках начинается от 98 рублей. Бекламетозон (противовоспалительный, противоаллергический препарат) 405 рублей, самая низкая цена была зафиксирована в одной из аптек края – 172 рубля. Всего из проверенных 32 аптек только 14 укомплектованы необходимыми лекарствами.

«Сегодня на аптечном рынке наблюдается большая конкуренция: для населения работает сразу несколько аптек и аптечных киосков в шаговой доступности. Медикаменты представлены в широком ассортименте, но цены, как мы выяснили в ходе мониторинга, на один и тот же препарат сильно разнятся. Вне зависимости от типа – государственная это аптека или частная, жизненно необходимые препараты должны быть представлены в обязательном порядке и, в первую очередь, доступные по цене, отечественные препараты. Закон один на всех и отклоняться от перечня, установленного правительством, значит, подвергать опасности население» - прокомментировала депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, эксперт ОНФ Светлана Бессараб.

Все выявленные нарушения в ходе мониторинга, региональное отделение ОНФ направило в Росдравнадзор Краснодарского края, для их устранения.