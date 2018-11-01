Поздравление с Днем судебного пристава

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны Службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!

Вы выбрали нелегкую и ответственную профессию, требующую компетентности, безукоризненных личных качеств, призванную обеспечивать правопорядок в интересах жителей нашей Родины. И вы с честью выполняете поставленные задачи.

Служба судебных приставов является одним из главных связывающих звеньев судебной и исполнительной власти в стране. Во многом именно от нас зависит эффективность судебной системы и наполнение государственного бюджета.

Мы взыскиваем огромные долги и восстанавливаем социальную справедливость.

И при этом мы занимаем активную общественную позицию. Недавно в Сочи завершилась IX Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам исполнительного производства. Она прошла на высочайшем организационном уровне. Хочу высказать отдельные слова благодарности всем, кто участвовал в ее подготовке и проведении.

Уважаемые ветераны, спасибо за отданные Службе долгие годы жизни и наработанный бесценный опыт!

Сегодня и впредь мы служим на благо правосудия и социально-экономического развития Российской Федерации.

Коллеги, благодарю вас за добросовестную службу. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия вам и вашим родным.



С уважением, руководитель УФССП России по Краснодарскому краю – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров