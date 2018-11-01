Каневские приставы навестили должников дома

В Каневском районе Краснодарского края судебные приставы провели поквартирный обход граждан, не оплативших задолженности по различным видам платежей – штрафам, налогам, кредитам, услугам жилищно-коммунального хозяйства и т.д.

Результатом выхода стало окончание фактическим исполнением требования нескольких исполнительных производств. Для некоторых неплательщиков штрафов, затянувших сроки выплаты, встреча с приставами оканчивалась не только оплатой штрафа, но и исполнительского сбора. «Кредитным» и «налоговым» должникам также не повезло – приставы накладывали аресты на бытовую технику.

Управление ФССП России по Краснодарскому краю напоминает, что выходы судебных приставов по адресам проживания должников, направленные на взыскание различных видов задолженностей, являются регулярными и проводятся во всех структурных подразделениях ведомства.

Оплачивайте задолженности вовремя! Вся информация о долгах – на официальном сайте УФССП России по Краснодарскому краю, в разделе «Сервисы» - «Банк данных исполнительных производств» (http://r23.fssprus.ru/iss/ip).