Администрация Краснодарского края расширила перечень памятников архитектуры в Краснодаре по просьбе жителей города и депутата Госдумы

Еще один - 259-ый - официально признанный памятник архитектуры появился в Краснодаре. Приказом Администрации Краснодарского края в перечень объектов культурного наследия Краснодарского края включен «Дом жилой мещанина И.С. Угнивенко, начало ХХ века», расположенный по адресу ул. Красная, 164, оказавшийся под угрозой исчезновения. Об этом сегодня сообщила депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко на заседании межведомственной рабочей группы при главе города Краснодара по сохранению памятников истории и культуры.

В апреле 2018 г. в адрес Костенко обратились общественные активисты и жители г. Краснодара, сообщившие об угрозе реконструкции или сноса нежилого здания по адресу: ул. Красная, 164, расположенного между двумя объектами культурного наследия регионального значения – «Дом жилой, 1908 – 1912 годы» (угол ул. Красной, 162 и ул. Северной, 285, лит. Б, Б1, с пристройками) и «Женская учительская семинария, 1910 – 1915 годы» (ул. Красная, 166, лит. А, А1) и обладающего историко-культурной ценностью.

По мнению экспертов в области культурного наследия, все вышепоименованные объекты совместно представляют собой ценный для города Краснодара сохранившийся фрагмент исторической застройки главной улицы города и подлинный элемент пространственной среды квартала без инородных дополнений. Здание по ул. Красной, 164, обладая ценными градоформирующими признаками, представляет историческую и градостроительную ценность не только в качестве характерного образца купеческого или мещанского дома конца XIX – начала XX в., но и своим местоположением в сохранившейся исторической среде северной, «бульварной» части улицы Красной.

Исходя из этого депутат сочла целесообразным инициировать рассмотрение вопроса о включении дома в перечень выявленных объектов культурного наследия и направила соответствующее предложение в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

В связи с тем, что разработанный и прошедший государственную историко-культурную экспертизу проект зон охраны соседних объектов культурного наследия «Женская учительская семинария» и «Дом жилой», 1908-1912 гг. определял здание по ул. Красной, 164 в качестве объекта нейтральной, не представляющей историко-архитектурной ценности застройки, которая может быть подвергнута «реконструкции или разборки» для последующей застройки современнымии диссонирующими зданиями, общественность Краснодара опасалась демонтажа здания.

Об этих опасениях Наталья Костенко проинформировала прокуратуру Краснодарского края, которая, изучив ситуацию, дала поручение Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края провести оценку исторического значения здания.

Проанализировав все полученные по рассматриваемому объекту материалы, включая поступившее по депутатскому запросу поручение прокуратуры края, Управление на заседании секции памятников архитектуры, истории и монументального искусства краевого научно-методического совета по сохранению объектов культурного наследия, состоявшемся

в сентябре 2018 года, рассмотрело вопрос об отнесении здания по ул. Красная, 164 к памятникам истории и культуры. По результатам рассмотрения были подтверждены признаки историко-культурной ценности объекта и наличие оснований для его включения в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Что и было закреплено Приказом Администрации Краснодарского края 21 сентября 2018 года.

С этой даты в соответствии с законодательством «Дом жилой мещанина И.С. Угнивенко, начало ХХ века» находится под государственной охранной, его повреждение грозит виновным лицам строгой ответственностью, вплоть до уголовной.

По мнению начальника отдела проблем культурного наследия и экспертной деятельности Южного филиала РосНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, эксперта РАН и Минкультуры РФ, советника РААСН Виталия Бондаря, это более чем справедливо, поскольку здание находится в установленных краевым законом № 3223-КЗ 2002 г. границах исторического поселения город Краснодар в ряду исторической застройки главной улицы города, сохраняющейся без значительных утрат с начала XX столетия. А это значит, что включение дома И. С. Угнивенко в перечень выявленных объектов культурного наследия и, в перспективе - в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации обеспечивает не только его сохранность, но и целостность подлинного уголка исторической застройки центральной части столицы Кубани.

Наталья Костенко, которая уже два года занимается вопросами сохранения памятников истории и культуры столицы Кубани, так прокомментировала ситуацию: «Неравнодушные краснодарцы в очередной раз доказали, что всем миром можно многого добиться. Спасибо им за стремление бороться за каждый объект исторического наследия города! Благодарю также администрацию Краснодарского края, которая совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края так оперативно отреагировала на ситуацию, включив «Дом жилой мещанина И.С. Угнивенко, начало ХХ века» в перечень объектов культурного наследия и по сути сохранив жизнь этому историческому памятнику. Как известно, без прошлого нет будущего. И сегодня мы все показали молодежи правильный пример бережного отношения к наследию предков, к культуре и традициям родной земли. Уверена, они скажут нам спасибо!»