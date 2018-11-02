Австрийцы знакомятся с РМОУ

Заинтересованность в сотрудничестве с созданным в Сочи Российским Международным Олимпийским Университетом (РМОУ) выразили представители Венского института развития спорта. Делегация из автрийского Университета Зигмунда Фрейда побывала в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза».Визит был организован по инициативе партнера РМОУ – Горнолыжного Курорта «Роза Хутор».

Делегацию возглавил профессор Рудольф Лебер, глава Совета директоров Венского института развития спорта. В ходе визита в РМОУ гости из Австрии встретились с руководством, осмотрели кампус и инфраструктуру университета, обсудили широкий круг вопросов – в том числе, перспективы сотрудничества в таких областях, как обмен студентами и профессорско-преподавательским составом.

- Университет Зигмунда Фрейда, в состав которого входит Венский институт развития спорта, предлагает своим студентам дисциплины гуманитарного направления с особым акцентом на изучение психотерапии и психологии. В этом году были запущены пилотные программы «Спортивная медицина» и «Спортивная психология», - рассказал профессор Лебер,

Представители австрийского университета выразили особую заинтересованность в сотрудничестве с РМОУ по двум векторам: разработка совместных образовательных программ и исследовательская деятельность. Сегодня партнерами Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) уже являются различные зарубежные учебные заведения, включая Университет Брунела (Великобритания), Университет Капилано (Канада), Университет прикладных наук Савония (Финляндия), Шанхайский университет спорта (КНР), Университет Париж-Юг (Франция) и другие.

Ирина СИЗОВА