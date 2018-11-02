Кубанские приставы отметили профессиональный праздник

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в торжественной обстановке отметили профессиональный праздник - День судебного пристава.

На мероприятие пришли Федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Е.Г. Гулиев, председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан А.Е. Горбань, заместитель председателя Краснодарского краевого суда А.И. Пятигора, руководитель Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края О.И. Буцкий, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю А.П. Кондратенко, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю Ю.А. Сафронов, заместитель руководителя Управления Минюста России по Краснодарскому краю Н.Н. Фокина, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю В.В. Пестов, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю Е.Е. Пивоварова, руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю А.А. Долгов, заместитель главы муниципального образования город Краснодар С.Л. Васин, первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска Н.С. Перваков, председатель Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации О.А. Двинская, правоохранительных органов, председатель Общественного совета при Управлении Д.Н. Лозовский, настоятель храма в честь Преподобного Сергия Радонежского г. Краснодара, протоиерей Богдан Черных, представители профсоюзной организации, ветераны и работники Службы, а также журналисты.

С приветственным словом к гостям, коллегам и ветеранам Службы обратился главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров. Из рук руководителя Управления 18 работников Службы получили ведомственные награды. Также руководитель Управления вручил грамоты журналистам – победителям творческого конкурса на лучшее освещение деятельности регионального ведомства в средствах массовой информации.

Отдельные аплодисменты зала были адресованы начальнику отдела документационного обеспечения Управления Е.А. Самылиной, получившей медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Следует отметить еще одну награду: за активное взаимодействие с Федеральной налоговой службой благодарность из рук заместителя руководителя Управления Е.Е. Пивоваровой получил специалист отдела организации исполнительного производства Д.С. Бочкарев.

Двухчасовой праздник завершился красочным представлением, ведущими которого стали специалисты Управления Юлия Алиева и Артур Давыдов. Перед гостями выступили «Хрустальные звёздочки» - юная Офелия Крымская и Диана Рабочая, а также три вокальных коллектива Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.