Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц!

Они пройдут 09, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России:

09 ноября 2018 года (пятница), с 09:00 до 18:00,

10 ноября 2018 года (суббота), с 10:00 до 15:00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.