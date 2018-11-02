Как хорошо уметь считать

Студенты экономического факультета Кубанского государственного университета включились в масштабную образовательную акцию «Всероссийская неделя сбережений 2018».

Мероприятие организовано в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и объединяет девять пилотных регионов страны. В их число входит и Краснодарский край, где активно работает Ассоциация «Южный региональный центр финансового просвещения населения», которая занимается активным продвижением принципов правильного экономического поведения среди жителей Кубани всех возрастов.

На этот раз наши студенты решили дать старт акции флешмобом. Выстроившись у главного входа КубГУ, они дружно скандировали слоганы о необходимости финансового просвещения.

Затем все собравшиеся приняли участие в Public talk на тему «Полезные знания про финансы». В московской студии участников онлайн-общения приветствовали ведущие консультанты глобальной программы финансового просвещения. Каждый регион имел возможность озвучить свой вопрос. От Кубани выступил заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин. Его вопрос адресовался руководителю дирекции коммерческого развития ПАО «Почта Банк» Денису Лопатину: «Администрацией Краснодарского края с „Почта Банком” заключено соглашение о сотрудничестве по развитию финансового рынка, включая вопросы повышения финансовой грамотности. Какие мероприятия по финансовой грамотности планируется провести в 2019 году у нас в крае?»

Перечень акций, конференций, встреч огромен. В следующем году работа по финансовому просвещению коснется каждого жителя Кубани. А то, что это является жизненной необходимостью, Игорь Красавин еще раз доказал студентам-экономистам после окончания телемоста.

— К сожалению, согласно инициированным Минфином России исследованиям (по итогам 2015 года) нести ответственность за собственные финансовые решения и объективно оценивать перспективы при совершении финансовых операций способно не более 66 процентов населения (в Краснодарском крае — 70,6 процента). Остальные — в зоне риска. Главная тому причина — низкий уровень знаний в области финансов и отсутствие элементарных базовых знаний,— отметил заместитель министра экономики края. — Впрочем, нужно отметить, что наша молодежь сегодня — это настоящий драйвер повышения уровня финансовой грамотности в стране. Эксперты констатируют, что на фоне других государств российская молодежь занимает неплохие позиции. В международном рейтинге финансовой грамотности среди студентов и школьников наша страна занимает четвертое место (с результатом 512 баллов; отставание от 3-го места (Канада) — 21 балл, от первого места (Китай) — 54 балла). Умение правильно обращаться с собственными финансами и рассчитывать их — это наука. Вы, как будущие экономисты, должны это понимать как никто другой и активно включаться в процесс финансового воспитания. Так, мы разработали и утвердили Стратегию развития Краснодарского края до 2030 года, но задача успешно реализовать ее ляжет на ваши плечи. И глубокие знания в области финансов, умение грамотно обращаться с деньгами, финансовыми инструментами, умение пользоваться современными технологиями — одно из главных условий.

Наш край начал реализацию собственных инициативных региональных программ повышения уровня финансовой грамотности населения еще восемь лет назад. За это время различными мероприятиями удалось охватить 1,5 миллиона жителей Кубани. Край одним из первых регионов принял закон «О государственной политике в сфере финансового просвещения населения Краснодарского края».

Сегодня в крае проводится огромное количество мероприятий для молодежи. Например, 5 ноября стартует регистрация участников второй Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности. А 15—16 ноября в Сочи пройдет тематическая краевая олимпиада.

Партнером Всероссийской недели сбережений-2018 выступает ООО КБ «Кубань Кредит». Со своими пожеланиями участникам выступил помощник заместителя председателя банка Роман Гребенников:

— Деньги — это не только универсальный платежный инструмент. Это одно из неприемлемых условий спокойной и комфортной жизни. Умения правильно распоряжаться финансами, планировать расходы, знания принципов инвестирования и сбережения современному человеку просто необходимы. И очень приятно отметить, что сегодня молодые ребята, люди среднего возраста и старшего поколения приходят к этому пониманию. От лица руководства нашего банка желаю вам за эту неделю сбережений почерпнуть новые знания, которые помогут лучше ориентироваться в мире финансов.

Ассоциация «Южный региональный центр финансового просвещения населения» в рамках Всероссийской недели сбережений-2018 проведет около шестидесяти мероприятий в пятнадцати районах Кубани для молодежи, трудящихся и пенсионеров. Основные вопросы: как управлять семейным бюджетом, как не стать жертвой финансовых мошенников, как инвестировать и сберегать средства и т. д.

Неделя сбережений стартовала. Присоединяйтесь!

Иван ПРЫТЫКА

Фото Константина СЕМЕНЦА