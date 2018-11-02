Мосты дружбы

В Краснодаре открылась Неделя искусства «Китай сегодня». Торжественная церемония прошла в Музыкальном театре Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова.

Китайскую делегацию во главе с заместителем председателя и секретарем секретариата Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства Ли Цяньгуаном на кубанской земле в официальной обстановке поприветствовали первый заместитель министра культуры Краснодарского края Максим Усатюк, третий секретарь представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Краснодаре Ирина Киреева и ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной к гостям обратился Максим Усатюк:

— Культура Кубани насыщенна и многообразна, у нас представлены все виды искусства, но наши зрители всегда рады открывать для себя новые коллективы, новые направления творчества и новые имена. Неделя искусства «Китай сегодня», благодаря своей обширной программе, позволит русским и китайским деятелям искусства не просто обменяться опытом, но и выстроить дальнейшие культурные мосты взаимоотношений и взаимодействия. И, конечно же, она подарит встречи с прекрасным жителям нашего региона,— сказал он. — Уверен, что китайская опера «Брак с небесной феей» Театра Аньхойской музыкальной драмы «Хуанмэй» также будет по достоинству оценена кубанским зрителем и послужит хорошим подспорьем для налаживания и расширения межкультурных взаимоотношений наших стан.

По слова Ли Цяньгуана, члены его делегации рады, что в такой особенный год — Год регионального сотрудничества России и Китая китайская делегация посещает чудесный город Краснодар:

— Все знают, что Россия и Китай — это страны с большой культурой и историей. Мы надеемся, что будем сотрудничать более глубоко. Мы впервые в Краснодаре. Приятно, что нас встретила хорошая погода и солнце — у вас очень красивая природа. Неделя искусства проводится достаточно давно в разных странах. За пятнадцать лет мы организовали семнадцать подобных мероприятий. Но мы впервые в России и впервые в Краснодаре. Я выражаю большую благодарность российской делегации, в частности институту культуры, за хорошую организацию и поддержку. В будущем году мы проводим большой ежегодный праздник, посвященный международной культуре. И мы приглашаем наших краснодарских друзей с ответным визитом, которые участвуют в этом интересном мероприятии.

На торжественной церемонии открытия недели «Китай сегодня» организаторы повязали ленточки на символические деревья и обменялись ими друг с другом. С давних пор дерево считается символом вечной дружбы и единства мира.

В рамках Недели искусства «Китай сегодня» на сцене Музыкального театра состоялись показы музыкальной драмы «Брак с небесной феей» (31 октября и 1 ноября). Ее представили артисты Аньхойского театра музыкальной драмы «Хуанмэй». Живая музыка оркестра, национальные наряды и необычный вокал перенесли зрителей в мифический Китай почти на две тысячи лет назад. Перед началом первого спектакля в Музыкальном театре КТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова открылась фотовыставка «Контрастный Китай — сорок лет». А в институте культуры начала работу выставка «Китайский кинематограф — 113 лет», студенты вуза послушали лекцию доктора наук, лектора Пекинской киноакадемии Пань Жоцзяня.

Организаторами Недели искусства «Китай сегодня» стали Краснодарский государственный институт культуры, Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Л. Г. Гатова и Всекитайская ассоциация деятелей литературы и искусства при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Краснодарского края, посольства КНР в РФ, Китайского культурного центра в Москве.

Фото Юрия КОРЧАГИНА