Призыв к миру и единению

Творчество и биография старейшего профессионального народного коллектива с его верностью Отчизне, прославлением мужества и готовностью отдать жизнь за други своя весьма созвучны настроению российского государственного праздника — Дня народного единства, который вновь, как и до Октябрьской революции, празднуется 4 ноября.

В ближайшее воскресенье, на которое выпадает праздник, любителей высокопрофессионального национального искусства ожидает настоящий подарок. В 17:25 на канале «Культура» начнется грандиозный концерт, записанный в подмосковном Коломенском во время проведения II Международного этнического фестиваля «Музыка наших сердец», который с успехом прошел во второй раз 1 сентября этого года под патронажем известной российской певицы Зары. Своим участием в фестивале различные национальные коллективы посредством искусства напомнили о важности мирного взаимодействия и сотрудничества в современном мире. Кубанский казачий хор выступал на открытой площадке старинного Коломенского парка. Тысячи зрителей овациями встречали каждый номер с ярким кубанским колоритом, подпевая и подтанцовывая, а затем, видя работающую передвижную телевизионную станцию, спрашивали, когда смотреть концерт в эфире. Конечно, в праздничный день, призывающий к миру и единению!

По сложившейся традиции к празднику приурочена и Всероссийская акция «Ночь искусств». В фойе Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора в Краснодаре, на улице Красной, 5, с 19 часов развернет работу выставка уникальных исторических костюмов этого всемирно известного коллектива. Все желающие могут по достоинству оценить многообразие и колорит традиционного кубанского костюма, а также посетить тематические фотозоны и запечатлеть себя на фоне предметов казачьего быта.

В малом концертном зале не совсем обычный творческий коллектив, который носит название «Театр равных», в 7 часов вечера 4 ноября представит драматический спектакль «Дела семейные». Стоит пояснить, что Воронежский «Театр равных» — уникальный культурный проект, актерами которого наравне с обычными молодыми людьми являются юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья.

На протяжении всего вечера для гостей на Красной, 5, будут выступать народная артистка России, заслуженная артистка Украины Татьяна Бочтарева и ансамбль «Казачья душа», оркестр камерной музыки «Благовест» и кубанский казачий ансамбль «Кумовья».

А вот артисты Государственного академического Кубанского казачьего хора в эти дни продолжают большую гастрольную поездку по России. Сегодня они на Крайнем Севере, в Сургуте, дают концерт во Дворце искусств «Нефтяник», а завтра выезжают в Омск и Томск. Шестого ноября их ждут в Новосибирске — и так до Дальнего Востока. В Краснодар хор вернется в конце ноября.