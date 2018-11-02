В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко открылась персональная выставка Евгения Казицына «Безотносительно».

Евгений Казицын — известный краснодарский художник и реставратор живописи, сторонник искусства экспериментального, опирающегося на импровизацию и бессознательное.

На выставке представлены графические и живописные работы. Формат и сюжетное наполнение произведений транслируют правду жизни, мир не срисованный, а созданный и при этом существующий со всей силой творческого начала.

Каждая композиция с точки зрения технических особенностей — это взаимодействие с несколькими материалами, а не с одним. Художник работает акрилом, масляной пастелью, тушью и карандашом на бумаге, картоне и холсте, приклеивает предметы, добиваясь необходимых текстур и фактур.

Узнаваемый язык Евгения Казицына точен в передаче объектов близких как фигуративному искусству, так и абстрактному. Сущностные воплощения человеческого и животного, состояния теплого и холодного, угловатого и плавно текущего — характеристики, встречающиеся в рамках одной серии или диптиха, абсолютно противоположные, но от этого однозначно родственные в контексте ведущей идеи.

Вариативность формата работ позволяет рассматривать детали вблизи и воспринимать композицию издалека. Графические миниатюры заставляют улыбнуться, открытки с микролитературой — задуматься, а живописные стилизации — остановиться и рефлексировать.

Выставка работает по 18 ноября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.