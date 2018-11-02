Выйти из ситуации двойных платежей

По инициативе Натальи Костенко Правительство России решит проблему жителей Лабинского района, перешедших на автономное отопление.

Проблема жильцов многоквартирных домов, перешедших на автономное отопление и теперь вынужденных платить двойную цену за получаемое тепло, будет решена в масштабах страны по инициативе жителей Лабинского района Краснодарского края и депутата Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко.

Замминистра Минстроя России Андрей Чибис сообщил депутату, что для этих целей внес в правительство изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением правительства от 6 мая 2011 г. №354. Подписание документа, устанавливающего новый порядок расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению в МКД, учитывающий наличие помещений, оборудованных законно установленными приборами автономного отопления, ожидается до конца года.

В начале прошлого года на приеме граждан в Лабинском районе к Наталье Костенко обратилась группа граждан, которых низкое качество и дороговизна услуг местных теплосетей вынудили установить в своих квартирах отопительные котлы и отключиться от централизованного теплоснабжения. Таких квартир в Лабинском районе оказалось более пятисот — в 95 многоквартирных домах.

Примерно половина граждан действовала в рамках закона, который ранее разрешал желающим переходить на автономное отопление (сейчас такие действия запрещены). Но полностью узаконить индивидуальное отопление многие либо не смогли, либо не успели. И в результате оказались заложниками ситуации: им пришлось платить двойную оплату за тепло. У кого такой возможности не было, накапливали долги перед теплоснабжающей организацией.

Наталья Костенко тогда отметила, что главная причина возникшей проблемы — это неудовлетворительная работа теплосетей, приведшая к тому, что люди начали, что называется, голосовать ногами. Неадекватная цена в оплате этих услуг (разница между стоимостью тепла, поставляемого централизованно и полученного от газового котла, могла составлять четыреста процентов) только стимулировала их к подобным действиям. Костенко настаивала: часть граждан действовала в рамках закона, и потому органы власти должны не оставлять людей наедине с их проблемами, а максимально стараться помочь выйти из сложившейся ситуации двойных платежей.

Поэтому вскоре по ее инициативе в региональном отделении Общероссийского народного фронта было проведено совещание по вопросам автономного отопления, в котором приняли участие эксперты, представители Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, Государственной жилищной инспекции, администраций муниципальных образований, теплоснабжающих предприятий и жители многоквартирных домов. В результате был выработан план выхода из сложившейся ситуации: постепенный перевод МКД полностью на автономное поквартирное отопление. Но только в тех домах, жильцы которых в большинстве своем уже оборудовали квартиры индивидуальными отопительными приборами. И напротив, в тех домах, в которых переводы были незначительными, было решено осуществить возврат к централизованному отоплению квартир.

Одновременно Наталья Костенко обсудила возникшую проблему с заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом. В понедельник Андрей Чибис сообщил о том, что Минстрой передал свои предложения в правительство РФ, которое разработало необходимые изменения в нормативно-правовые акты и передало их для утверждения. В частности, внесены дополнения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства от 6 мая 2011 г. №354: будет установлен новый порядок и формула расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению в МКД, а также ОДН, учитывающий наличие помещений, оборудованных законно установленными приборами автономного отопления.

Таким образом, вопрос, поднятый лабинчанами на личном приеме депутата Госдумы Натальи Костенко, воплотился в федеральный нормативный документ.

После вступления документа в силу люди будут освобождены от двойной оплаты за теплоснабжение принадлежащих им жилых помещений и будут платить только за отопление общедомового имущества.

— Это было крайне необходимо,— говорит депутат,— ведь проблема автономного отопления в многоквартирных домах существует практически во всех регионах страны и во многих районах Кубани. Люди годами переплачивают за тепло или же, наоборот, загоняют свои семьи в огромные долги. Минстрой сработал в этом отношении оперативно, но не менее оперативно отреагировала администрация Краснодарского края, которая в кратчайшие сроки выработала план перевода отдельных МКД на автономное отопление. Сегодня только в Лабинском районе такая работа проведена уже в одиннадцати домах (150 квартир). Но, конечно, параллельно надо работать над повышением качества работы теплоснабжающих организаций. Если в этом вопросе всё наладится и качество предоставляемых услуг будет соответствовать размеру начисляемых за тепло платежей, то у людей и мысли не возникнет о переводе своих квартир на индивидуальное отопление.

Депутат Госдумы также пообещала написать письмо главе Лабинского района Игорю Чагаеву с просьбой решить вопрос с уже накопленными долгами жильцов, перешедших на автономное отопление, поставив задачу перед МУП Лабинского городского поселения «Тепловые сети» по реструктуризации задолженности в связи с тем, что реально тепловой ресурс не был поставлен гражданам, а расчет платы был произведен по нормативу.