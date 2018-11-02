То, что нас объединяет

Четвертого ноября, с 19 до 23 часов, учреждения культуры Краснодарского края присоединятся к VI ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» под общей темой «Искусство объединяет».

Программа мероприятий откроется празднованием Дня народного единства и продолжится творческими подарками учреждений культуры во всех муниципальных образованиях Краснодарского края.

В 16:00 на площади имени А. С. Пушкина в Краснодаре начнется краевое торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, в концертной программе примут участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители Краснодарского края, а также приглашенные звезды российской эстрады. Концерт завершится в 19:00 праздничным фейерверком и приглашением принять участие в мероприятиях «Ночи искусств».

По традиции театры и библиотеки, музеи и выставочные залы, галереи и Дома культуры Краснодарского края не просто распахнут свои двери, но и пригласят гостей на специальные мероприятия, которые позволят погрузиться в мир искусства и стать его полноправными участниками. В рамках акции по всей Кубани пройдут мастер-классы и интеллектуальные викторины, экскурсии и квесты, открытые репетиции и концерты, творческие встречи и познавательные игры, показы фильмов и многое другое.

«Ночь искусств» — ежегодная культурно-образовательная акция, которая проводится с 2013 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации и является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре» («Театральная бессонница»), «Библионочь», «Ночь музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей».

Основная цель акции — предоставить людям возможность бесплатно побывать в учреждениях культуры, поближе познакомиться или открыть для себя впервые мир культурного пространства своего региона и бесконечной красоты высокого искусства.