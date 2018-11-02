Помощь, без которой не обойтись

Большая вода как большая беда прокатилась по Апшеронскому району. Как пережили это люди, имеющие из-за инвалидности ограниченные возможности?

Работа в режиме ЧС

Нелегко пережить такой разгул стихии, люди до сих пор вспоминают бессонную ночь с 24 на 25 октября, когда в их дома хлынула вода, а утром, после небольшого спада, ее уровень поднялся еще выше. Здоровому человеку справиться с последствиями наводнения трудно, а среди пострадавших есть и инвалиды — им еще тяжелее.

Сотрудники Фонда социального страхования (ФСС) все эти дни работали в режиме чрезвычайной ситуации. Для выяснения проблем с каждым инвалидом, проживающим в пострадавших населенных пунктах, связался сотрудник фонда, чтобы узнать, какие средствах реабилитации требуются в первую очередь. Был проведен подомовой обход, сформированы списки — и уже во вторник, 30 октября, машины ФСС колесили по еще непросохшим дорогам, доставляя семьям, где есть инвалиды, необходимые средства реабилитации. Управляющий Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования Александр Рунов приехал в Хадыженск, чтобы лично проконтролировать работу и вручить инвалидам-колясочникам средства реабилитации.

На улицу Московскую, 13, в Хадыженске журналисты приехали, когда сотрудники фонда разгружали там две новые инвалидные коляски: одну для использования в доме, вторую для улицы, предназначенные Михаилу Ивановичу Василенко. Коляски распаковали, собрали, продемонстрировали все функции средств передвижения ухаживающим за инвалидом членам семьи. Пообщаться с Михаилом Ивановичем не удалось, так как он находился в больнице. Его родственники рассказали, как ночью они оказались по колено в воде, без света и тепла. Люди до сих пор наводят порядок в доме и во дворе после нашествия воды. До этого наводнение в Хадыженске произошло в 1991 году: река Пшиш вышла из берегов и затопила дома. Уровень воды тогда не превысил 20 см и причиненный ущерб был значительно меньше.

Еще одну коляску доставили по адресу улица Некрасова, 18, где проживает Данил Грошев. Юноше 17 лет, ему недавно сделали сложную операцию для восстановления опорно-двигательной функции, впереди еще одна. Сейчас он лежит, но родственники надеются, что скоро Данил сможет сидеть и привезенная коляска ему очень пригодится.

Когда вода из ерика затопила дом, родители на носилках перенесли Данила на чердак. Там среди сена, заготовленного для кроликов, семья с тремя детьми пережидала наводнение. Марина, мама Данила, до сих пор с ужасом вспоминает, как вода прибывала в дом и, поднимаясь выше и выше, затопила мебель, бытовую технику. В доме уровень достиг 70 см, а в огороде вообще превысил высоту полтора метра. На подворье погибло хозяйство, в погребе поплыли овощные запасы. Теперь предстоит длительная просушка дома.

Четвертую коляску сотрудники фонда доставили домой Олегу Шамсаддинову. Что вода побывала и здесь, свидетельствовали развешенные на солнечной стороне двора вещи. Для Хадыженска сегодня вообще характерная картина: везде на веревках, заборах сушатся одеяла, покрывала, ковры, на улицах стоят пустые машины без сидений, с поднятыми крышками багажников, капотов, с настежь открытыми дверями.

Инвалидные коляски нуждающимся в них были доставлены 30 октября. А уже на следующий день к людям выехали ортопеды для замера и определения размеров, по которым будет изготовлена необходимая обувь.

Как большая вода остановила поезда

В Краснодарский край для отдыха, восстановления здоровья россияне приезжают круглый год, здесь мягкий благоприятный климат. Управлять силами природы человек пока не научился, поэтому погодная аномалия и стихия могут испортить хорошие впечатления. Приезжие гости часто удивляются, почему такие широкие русла у горных рек — они же в сухой сезон выглядят ручейками, которые можно перейти вброд. Свой нрав эти реки показали 24 октября, когда в результате непрекращающихся ливней их уровень поднялся за считаные часы и вода не только полностью затопила широкие русла, но и хлынула на берега, круша, сметая всё на своем пути.

Потоки воды с гор и вышедших из берегов рек размыли местами трассу Туапсе — Сочи, пострадало и железнодорожное полотно, идущее вдоль берега моря. Движение было остановлено, и люди, которых непогода застала в пути, остались в вагонах. Выехавшим из санатория инвалидам из Иркутска, Москвы, Республики Коми срочно оказали помощь. Их разместили в гостиницах, затем часть людей автобусами доставили на железнодорожную станцию Горячий Ключ, а другую часть — в аэропорт Адлера, чтобы они могли продолжить путь домой. Этому предшествовала большая работа, сотрудники ФСС запросили поименные списки из отделов соцстраха тех городов, откуда инвалиды приехали на лечение. С каждым человеком была установлена связь. На момент выхода материала большинство инвалидов уже добрались домой. Если вам известно, что еще кому-то требуется помощь, срочно звоните на телефон горячей линии Фонда социального страхования в Краснодаре по номеру 8 (861) 235-58-25.

Элина БОРИСОВА