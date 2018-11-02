Нужен мониторинг восстановления лесов

Леса являются одной из важнейших жизнеобеспечивающих природных систем, играющих гвавенствующую роль экологического каркаса уникальных природных комплексов. Давайте честно признаемся, часто ли мы думаем под таким углом о нашем российском, кубанском лесе?

При слове «лес» мы сразу представляем могучие дубы, широко раскинувшие свои кроны и долго, до самой зимы удерживающие свою листву. И о том, что под надежными кронами, как под крышей, с весны до поздней осени можно обнаружить россыпи самых различных грибов.

Или буковый лес, красавец, стройный, высокий, одаривающий нас прекрасной древесиной, а осенью питательными орешками, которые нравятся всякому зверью, но особенно белкам, которые кормятся ими всю зиму. Лес веками дарит нам дрова для отопления. Для строительства жилья и прочих зданий. Для производства бочек для солений и квашений капусты и ягод, опять же собранных в лесу. А лютой и снежной российской зимой даже в наше время во многих регионах страны никуда не сунешься без надежных саней, опять же сделанных из дерева.

Мне довелось наблюдать такую незаменимость саней зимой в глубинке Пензенской области, где во многие села невозможно добраться из-за снежных гор на автомобиле или даже тракторе. Самый надежный транспорт на это время до весенней распутицы — обычные деревянные сани, запряженные лошадкой.

А у кого не замрет сердце при виде цветущей в лесу липы, густо облепленной пчелами, собирающими самый вкусный липовый взяток? Невольно вспоминается и то, что липа давала крестьянам лыко для плетения лаптей — самой легко обувки. Из липы плели пехтери и корзины, необходимые в каждом крестьянском хозяйстве. Из липы делали и делают знаменитые русские матрешки.

Нужно ли говорить о березе, особо почитаемом дереве в нашей стране, березе — олицетворении русского характера — широкого, мягкого и добродушного. Когда журналисты спросили у самого знаменитого в мире бразильского футболиста Пеле, что ему больше всего понравилось в России, он ответил без колебаний: береза!

И в самом деле, береза хороша, как юная девушка. В детстве кто из нас не пил березовый сок, кто не заготавливал легко колющиеся березовые дрова, дающие долгий жар! Кто не пил в летний зной холодное, сладкое молоко из березового туеса, осенью не смазывал сапоги березовым дегтем, чтобы они не промокали, а зимой не парился в бане без пахучего березового веника!

Особых слов заслуживают и хвойные леса. Сосна, ель, пихта, дающие разнообразные строительные материалы, в том числе для строительства кораблей. Многие годы бревна заготавливали зимой и сплавляли весной и летом по рекам, сбивая плоты. Во время сплава часть леса попадала в воду, тонула, заносилась песком и илом, превращаясь в особо дорогой материал для производства мебели.

В девяностых годах минувшего века одна норвежская фирма упорно добивалась разрешения на подъем затонувших бревен. Не добилась. Но и сами мы почему-то до сих пор не предпринимаем никаких мер для извлечения из воды бесценного мореного дуба. Это же миллиардные богатства, которые мы упорно не замечаем и не используем.

Владея пятой частью мировых запасов древесины, мы относимся к лесным богатствам еще очень часто не по-хозяйски. Огромный ущерб русскому лесу был нанесен в годы довоенных пятилеток, в годы войны и в послевоенный восстановительный период народного хозяйства. Наверное, вошло в привычку, в сознание, что наши лесные ресурсы бесконечны. В переходные девяностые годы русский лес вообще оказался вне защиты и вне всяких правил заготовок. Рубили его все, кто могли, и сбывали по бросовым ценам миллионы кубометров леса-кругляка за рубеж.

Не обошла эта лесная вакханалия и леса Кубани. В девяностые годы вырубались самые ценные породы деревьев: дикая груша, каштан, дуб — и опять же вывозились за рубеж кругляком, без попытки переработки. Помню многие заседания краевых властей с призывами остановить варварские вырубки лесов Кубани. Но всё было по пословице: кот Васька слушает, да ест. По мнению тогдашнего губернатора Кубани Александра Ткачева, лесная мафия ежегодно, перекупая деловую древесину у частных лиц или фирм, зарабатывала до 50 миллионов евро, которые могли пойти в краевой бюджет.

Теперь, согласно Лесному кодексу, контроль за лесными ресурсами будут осуществлять регионы. И краевые власти совместно с силовыми структурами пытаются переломить сложившуюся негативную ситуацию. В 2018 году краевое законодательство запретило вывозить на экспорт лес-кругляк.

Пятого февраля 2017 года на своей пресс-конференции Владимир Путин высказал возмущение тем, что мы продаем лес-кругляк, а затем поставляем в Россию сделанные из него стройматериалы, мебель, бумагу.

Отныне лес-кругляк должен будет идти исключительно на внутренний рынок. Знающие люди говорят, что этот закон «черные» лесорубы при желании смогут обходить — добывать липовые документы и сбывать за рубеж якобы переработанную древесину. Будет ли так, покажет ближайшее будущее. Во всяком случае, сбывать древесину за кордон стало гораздо сложнее. А пока, если проехать по лесным угодьям края, можно наблюдать пугающую картину браконьерских порубок. Причем рубят не сплошняком, что легко обнаружить, а выборочно — самые здоровые и большие деревья, имеющие самый высокий выход качественной древесины. Краевые власти совместно с силовыми структурами предпринимают усилия, чтобы переломить сложившуюся негативную практику. Наследство краевым властям досталось непростое. Разбитые вконец тяжелыми автомобилями лесные дороги, изреженные браконьерскими порубками лесные массивы, к тому же захламленные отходами лесосеки. Лесному хозяйству края нанесен серьезный ущерб. И нельзя сказать, что браконьеры прекратили грабить леса Кубани, нанося краю экономический и экологический ущерб.

Что же делать? По мнению специалистов, нужна полная инвентаризация кубанского леса. Необходимо также проклеймить каждое подлежащее вырубке дерево, чтобы можно было отследить маршрут каждого срубленного дерева. Сделать это не так просто. Но специалисты говорят, что это вполне реально. Необходимо отслеживать путь дерева от саженца до бревна. Нужна система учета.

Учитывая опыт положительной работы Иркутской области и Красноярского края, экс-губернатор края Ткачев предлагал в свое время создать лесную милицию, главной задачей которой была бы борьба с браконьерами леса. Кубанские силовики посетили Сибирь, но дальнейшая судьба этого проекта неизвестна.

Зато известно, что общая площадь лесов Кубани составляет около 1,517 миллионов гектаров. Практически все леса отнесены к первой группе лесов, в которой режим рубок главного пользования регламентирован Правилами рубок. Они накладывают жесткие экологические требования на способы рубок и на технологию лесозаготовительного процесса. Интенсивное использование на протяжении нескольких десятилетий природных ресурсов приводит к их истощению. В лесной сфере края происходит смена видового состава лесов на менее ценные. Пересыхают и заиливаются малые реки. Только в этом году в районе станицы Калужской пересохло два ручья в районе Калужских озер. Десятки других пересохли в лесах Кубани раньше.

Уменьшается видовой состав и численность флоры и фауны. Отмечается устойчивая тенденция перевода продуктивных сельскохозяйственных земель, в том числе ценных, в земли иных категорий. К тому же есть опасения, что, благодаря «лесной амнистии», из лесного фонда будет выведена значительная часть территорий.

Народный фронт предложил создать отдельное министерство экологии, разделив природопользование и охрану окружающей среды. Также предлагается наладить мониторинг восстановления лесов. Недавно Госдума приняла давно ожидаемый закон о восстановительных посадках. Речь идет о том, что отныне каждое предприятие, фирма, частный предприниматель, заготавливающие деловую древесину, обязаны вместо каждого срубленного дерева посадить два. Подобный закон давно принят в Финляндии и доказал свою жизненность. В этой небольшой северной республике, где ведется интенсивная заготовка древесины, благодаря данному закону, леса не только не сокращаются, а становятся всё больше.

Нарушителей данного закона ждут суровые штрафы и отказ впредь получать лицензии на право заготовок древесины. Данные меры должны будут способствовать законной заготовке древесины и большей сохранности наших лесов — нашего национального богатства.

Виктор БОГДАНОВ