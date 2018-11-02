Научи хорошему

Кинематограф составляет значительную часть современной культуры и оказывает большое влияние на восприятие мира. Экологическими могут быть драмы и комедии, художественные и документальные фильмы и, конечно же, мультипликационные фильмы. Всех их объединяет одна цель: не только развлечь зрителя, но и заставить его лишний раз задуматься об окружающем мире и бережном к нему отношении.

Еще в семидесятые годы прошлого столетия психологи установили, что любые модели поведения, которые демонстрируют герои экрана, имеют ту или иную привлекательность, причем нередко огромную. Особенно для самых юных зрителей с их неустойчивой психикой и еще не сформировавшейся системой ценностей.

Известный канадский психолог Альберт Бандура, который исследовал влияние фильмов на массового зрителя, в свое время утверждал, что даже одна-единственная телевизионная модель поведения может стать предметом подражания для миллионов, что и было многократно подтверждено экспериментами и жизненной практикой.

По мнению многих специалистов, зрительные образы оказывают большое воздействие на развитие и воспитание малыша. Яркие движущиеся фигурки персонажей мультипликационных фильмов привлекают внимание, завораживают ребенка, завладевают его сознанием.

К сожалению, экологические мультфильмы демонстрируются крайне редко и экран заполнен дешевой низкосортной, а иногда и вредной зарубежной продукцией. А ведь именно в детском возрасте приобретенные экологические знания и представления могут в дальнейшем преобразоваться в стойкие жизненные убеждения. Поэтому экологическому воспитанию детей в полной мере могут способствовать и анимационные фильмы.

Достаточно вспомнить 1974 года выпуска советский мультфильм «Шапокляк» — третий по счету из серии о забавных приключениях Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк. Эту уже довольно старую совместную работу Романа Качанова и Эдуарда Успенского, которые раскрывают юному зрителю в содержании мультфильма тему браконьерства и загрязнения природы бытовыми отходами.

Крокодил Гена и Чебурашка отправляются на морской отдых в поезде. Подленькая старушка Шапокляк, которая считает, что «хорошими делами прославиться нельзя», со своей крыской Лариской крадет их проездные билеты и бумажник. В итоги зеленого и лопоухого высаживают на первой же станции. Делать нечего, и они решают возвращаться домой по шпалам. И вот тут с ними случается много чего интересного: Гена и Чебурашка сталкиваются с браконьерами, которые прикидываются туристами и хотят глушить рыбу в озере.

Но и это еще не всё. Закадычные друзья сталкиваются и с противным и вредным директором фабрики, которая загрязняет выбросами местную речку. Этакий слащавого вида чиновник, который многое обещает, но ничего не выполняет. Объединившись с Шапокляк, Чебурашке и Гене удается всё же проучить злодеев и защитить природу.

«Долина папоротников: последний тропический лес» — лента 1992 года, созданная совместно австралийскими и американскими мультипликаторами. Сказка в юмористической форме учит зрителей заботе о природе и рациональному использованию ее ресурсов. Действие мультфильма разворачивается в тропическом лесу. Дух древних джунглей таит в себе множество загадок и ритуалов, которые чтят мотыльки, феи и другие чудесные существа этого царства. Каждый находится на своем месте и несказанно счастлив повседневному ходу вещей, потому что это заведено самой матушкой-природой — Богиней равновесия и спокойствия.

Но однажды их мир подвергается угрозе тотального уничтожения людьми, о которых обитатели леса никогда не слышали. Своими мощными бульдозерами люди сносят под корень вековые деревья, не подозревая о том, что в одном из них ждет своего часа мощный и безжалостный дух Хекус, несущий смерть всему живому. В итоге жители леса проявляют чудеса смекалки и с юмором расправляются со всеми обидчиками.

В мультфильме «Долине папоротников: последний тропический лес»» его авторы поднимают очень важные вопросы: о гуманном отношении к животным, а именно о недопустимости тестирования различных косметических и бытовых средств на них, о вырубке тропических лесов, опасности некачественной пищи и многом другом. Картина помогает зрителям, причем не только юным, понять, как важно сохранить любовь и доброту ко всему живому среди цивилизации.

В 1972 году был создан советский мультфильм «Бабочка». По сюжету мальчик поймал много бабочек, поместил их в закрытую банку и уснул. А во сне стал пленником огромной бабочки, которая пронесла его в марлевом сачке над Землей. И здесь мальчик наконец-то понял, что всё живое должно быть свободным, и открыл крышку банки…

«На лесной тропе» — отечественный анимационный фильм 1975 года, в котором говорится о важности сохранения природных богатств и соблюдении правил поведении в природе.

Замечательным мультфильмом из серии «Про тигренка и его друзей» можно считать ленту «Клад», где в увлекательной форме малышам показывают, что не так важны материальные ценности и богатства, как наличие чистой питьевой воды.

Еще одним отечественным мультфильмом о необходимости доброго отношения к миру природы, ее обитателям, о дружбе детей и зверей является картина «Рыжая кошка». Сюжет сказки построен на дружбе мальчика Пети и лесных зверей, убедивших его, что каждый зверь достоин любви и внимания.

Аниматору Олега Куваеву принадлежит авторство короткометражного детского мультфильма «Мальчик и Земля». Напомню, что именно Куваев нарисовал знаменитую «Масяню». Главный герой ленты «Мальчик и Земля» — малыш, который мусорит на улице, срывает цветы и бездумно тратит природные ресурсы. Земля, уставшая от пренебрежительного к ней отношения, обращается к нему с просьбой беречь природу и уважительно относиться к окружающей среде, иначе всё живое на планете погибнет.

Затем она дает мальчику ряд советов о том, как можно помочь экологии. Земля просит его не мусорить и не сжигать отходы, экономно расходовать воду, электроэнергию и бумагу, использовать меньше полиэтиленовые пакеты, бережно относиться к деревьям и цветам и вести активный образ жизни, предпочитая транспорту пешие и велосипедные прогулки. Кроме того, просит рассказывать об экологических проблемах другим детям, чтобы они тоже могли помочь планете. Мультфильм «Мальчик и Земля» доходчиво объясняет ребенку, почему так важно заботиться об экологии планеты.

Советский мультфильм «Сказка старого дуба» — поучительный фильм, сказка о том, как неправильное отношение к природе может навсегда изменить мир вокруг. Главный герой Макар своим поведением вредит птицам и деревьям, что непозволительно. «Сказка старого дуба» была создана много лет назад, но актуальна и в наше время.

«Побег из курятника». По мнению многих, это гениальный мультфильм британца Ника Парка, на создание которого ушло более двух лет и почти полторы тонны (!) пластилина. В центре сюжета птицеферма с курами, больше похожая на концлагерь для военнопленных. Птицам здесь живется несладко. Помимо ужасных условий содержания они подвержены постоянному страху за свои жизни и вынуждены нестись круглыми сутками. Конец этому безобразию решает положить смелая курочка Джинджер, которая вместе с петухом Рокки разрабатывает план побега. Их отважная борьба за свободу не оставит зрителей равнодушными.

Мультфильм получился очень смешным и жизнеутверждающим, и после его просмотра даже самый заядлый мясоед подавится куском курицы, вспоминая самоотверженных птиц, а ребенок и вовсе может стать убежденным зоозащитником.

В американском мультфильме «Делай ноги» достаточно много моментов, связанных с экологией. Если оставить «за кадром» песни и танцы, то можно увидеть не самую завидную жизнь и перспективы обитателей северного полушария. Авторы ленты признались, что нельзя снять фильм и не упомянуть экологические проблемы. Многие животные в жизни действительно гибнут от «удавок на шее» — пластиковых колец для перевозки алюминиевых пивных банок. И не всех их удается спасти, как в мультфильме. Рыбу вылавливают почти без остатка, только не «пришельцы», а именно люди. Животных ловят, убивают или отправляют в зоопарк. В фильме счастливый конец: люди отвозят пингвиненка обратно в его среду обитания, решают больше не ловить рыбу и вообще больше никого не тревожить.

Существуют и так называемые семейные мультфильмы, в которых тема экологии проходит не фоном, а полноценной главной темой. Их сюжеты совсем не детские, начиная от прекрасных саундтреков и заканчивая оригинальным стилем анимации и сложными взаимоотношениями героев. Этим они разрушают представления о том, что мультфильмы создаются только для детей.

Отечественный сатирический мультфильм «Это совсем не про это» создавался для взрослых и вряд ли будет понятен ребенку. Но при желании изобретательные родители могут объяснить своим детям метафорический смысл короткометражки и обсудить ее в семейном кругу. В центре сюжета трехминутной ленты корова, которая изо дня в день пасется на мусорной свалке, где питается объедками и мусором, пьет воду из реки, куда сливают производственные отходы, дышит воздухом с ядовитыми заводскими газами.

Вскоре за животным приходит хозяйка в противогазе, чтобы забрать его и подоить. Но какое молоко может дать корова после такой прогулки? Вместо свежего напитка хозяйке удается надоить только канистру… бензина. Полученное топливо женщина заливает в бак своей машины и уезжает по делам. Мультфильм в ироничной форме напоминает всем нам о том, что загрязнение окружающей среды не проходит бесследно и чревато серьезными, зачастую необратимыми последствиями.

Примеры, которые ребенок видит на экране телевизора или монитора компьютера, безусловно, очень важны, потому что герои лент накладывают свой отпечаток на поведение малыша. Ему очень хочется быть похожим на любимых героев, поступать так, как и они.

Взрослые не должны забывать, что их нравоучения и наставления малыш может пропустить мимо ушей, но может запомнить поведение мультяшных героев. И если они относятся к окружающему миру по-доброму, то и ребенок будет следовать их примеру. Хороший мультфильм для ребенка — незаменимый источник знаний, уникальный тренажер для детской фантазии, и он может оказать неоценимую помощь в экологическом воспитании ребенка.

Уроки, которые в доступной и увлекательной форме преподносят малышу мультфильмы, легко запоминаются и не выглядят нравоучениями. Они наглядны и понятны. Хороший экологический мультфильм, показанный вовремя,— прекрасное средство для воспитания ребенка.

Сегодня понятие «экологический мультфильм» становится шире и сложнее. Это мультипликация, которая не только демонстрирует пагубное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду, воспитывает в ребенке бережное отношение к природе, но и прививает детям морально-этические нормы и такие духовные основы личности, как доброта, честность, совесть и порядочность.

Многие родители, понимающие влияние экологических мультфильмов на ребенка, отдают предпочтение старым советским работам, благо онлайн-кинотеатр имеет широкий репертуар и найти любимые советские мультипликационные фильмы здесь совсем не сложно. Хорошая подборка порадует ребенка и положительно скажется на формировании его представлений об окружающем мире, тем более если мы говорим об экологическом воспитании.

Михаил МУСАЕВ