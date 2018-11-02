Притягательный «Виноградник»

Краснодарский художественный музей имени Ф. А. Коваленко представляет персональную выставку российской художницы, члена Союза художников России Натальи Шевченко (Натан) — «Виноградник».

В своих живописных работах автор обращается к традициям и традиционным ценностям. Ряд ее самобытных произведений относит нас к культуре виноградарства и его плодам. В благодатном Краснодарском крае эти замечательные традиции свято чтут и приумножают из поколения в поколение.

Для неспешного ознакомления с картинами посетителям потребуется немало времени, но оно пролетит незаметно: разнообразие тем, колористическое богатство, необычные художественные приемы, восходящие к импрессионистической манере, и при этом понятные, близкие нашей культуре образы — всё это доставит удовольствие от просмотра и оставит очень теплые чувства. Именно теплотой, каким-то удивительным уютом для души притягательны работы Натальи Шевченко.

Художник является автором более пятисот работ, многие из которых находятся в музеях и частных собраниях нашей страны и за рубежом.

Выставка работает по 11 ноября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15, этаж 2.