В поселке Кучугуры специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменили 310 метров аварийного водовода

В рамках производственной программы ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» ведет реконструкцию аварийных поселковых сетей. В настоящее время ведутся работы по замене ветхого участка водовода по улице Комсомольской в поселке Кучугуры протяженностью 310 метров.

«Старый водовод создавал много проблем жителям улицы Комсомольской и поселку в целом. Труба была асбоцементная диаметром 100 мм. Длительная эксплуатация водовода, более 45 лет, и сезонные подвижки грунта – весной и осенью – привели к разрушению асбоцементных труб. Отсюда и порывы, утечки. Новый водовод построен из пластиковых труб диаметром 110 мм. Замена трубопровода с увеличением диаметра позволит улучшить качество услуг и обеспечить подачу дополнительного объема воды жителям поселка», - рассказал Андрей Покормяка, начальник производственного участка пос. Сенной РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Новый водовод проходит по одной из главных улиц поселка Кучугуры от улицы Коммунистической до Киевской. Здесь находится важный социально-значимый объект – школа №23. Также стоит отметить, что старый водовод проходит под проезжей частью автомобильной дороги, которая заасфальтирована. Чтобы сохранить асфальтовое покрытие, было принято решение осуществить вынос водопроводных труб из-под проезжей части.

Сейчас ведутся переключения абонентов со старого водовода на вновь уложенный. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, большая часть работ проводится без отключения абонентов от услуг водоснабжения.

Стоить напомнить, в июле этого года в поселке Кучугуры на улице Дружбы специалистами РЭУ «Таманский групповой водопровод» был заменен еще один участок аварийного водовода протяженностью 100 метров.

Выполненные работы позволят минимизировать риски возможных повреждений на данных участках водопроводных сетей. Жители поселка теперь будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением.