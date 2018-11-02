Специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» помогли жителям Апшеронского и Туапсинского районов

С целью оказания помощи жителям Краснодарского края, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с разрушительным паводком 24-25 октября специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» одними из первых прибыли в затопленный Хадыженск. В зоне подтопления оказались сотни частных домов, а также объекты социального и иного назначения. Перед специалистами «Троицкого группового водопровода» стояла задача оказать городским предприятиям и службам поддержку в аварийно-спасательных и других неотложных работах при чрезвычайной ситуации. В составе бригады настоящие профессионалы – старший мастер Андрей Брынский, бригадир Александр Волошин, электрогазосварщик Дмитрий Волынец, слесарь Андрей Галанцев, обходчик Константин Усманов, водитель Виктор Русских. Специалисты укомплектованы необходимой спецтехникой.

Важно было поддержать в рабочем состоянии насосное и электрооборудование городских канализационных очистных сооружений. Не допустить его остановки, чтобы предотвратить серьезные последствия в случае вероятного затопления канализационными стоками. Необходимо было выкачивать воду из машинного зала. Но вначале предстояло добраться до места и привезти нужную технику. Проехать же по затопленным улицам было практически невозможно, сильное течение сносило буквально всё прямо на глазах. Однако специалисты, невзирая на опасность, рискуя своей жизнью, добрались до станции. Выгрузили насосные агрегаты и подключили их в работу. Далее водитель Виктор Русских вернулся в город, чтобы привезти сменный персонал на станцию. Откачка паводковой воды с очистных сооружений велась в течение всего дня до подачи электроэнергии на станцию.

26 октября на помощь МУП «ЖКХ г. Туапсе» для восстановления инфраструктуры после паводка бригада «Троицкого группового водопровода» приехала в Туапсинский район. Жители удаленных горных сел, расположенных вдоль реки Туапсе, остались без воды.

Вначале было восстановлено водоснабжение в селе Кривенковское. Здесь был затоплен водозабор, машинный зал насосной станции. Все это необходимо было расчистить, разобрать завалы из ила и веток, вывести, промыть водоводы и артезианские скважины.

В селе Кирпичном специалистам еще пришлось восстанавливать разрушенный потоком воды участок водовода протяженностью 100 метров через реку. Для этого необходимо было организовать веревочную переправу, по которой было переправлено на другой берег необходимое оборудование для восстановительных работ на водозаборе. Затем натянули канат с жестким креплением, к которому прикрепили подвесной пластиковый трубопровод диаметром 110 мм. На артезианской скважине заменили насосный агрегат. После промывки всей системы водоснабжения подача воды в село Кирпичное возобновилась.

«Выполнена большая работа, помогаем пострадавшим от затопления, как когда-то вся Кубань протянула руку помощи Крымску. Наши специалисты, проявляя упорство и самоотверженность, качественно и оперативно восстанавливают оборванные водоводы, разгребают завалы, ремонтируют насосные станции. Жители горных сел остро нуждаются в самом необходимом – питьевой воде, и мы делаем все, чтобы им помочь», - рассказал Валерий Азаров, заместитель начальника РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

31 октября специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подключили водоснабжение в селе Мессажай Туапсинского района. В настоящее время восстановительные работы по ликвидации последствий паводка и оказанию необходимой помощи населению продолжаются.