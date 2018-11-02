На Кубани в выходные дни метеорологи прогнозируют заморозки

В Краснодарском крае, по данным синоптиков краевого гидрометцентра, 2 ноября без осадков. В ночные и утренние часы — местами туман. Термометры покажут ночью 3−8°С, при прояснении 0…-2°С; днем воздух прогреется до 12−17°С. Ветер при этом восточный, юго-восточный 5−10 м/с, местами ветрено — порывами до 13−18 м/с.

На Черноморском побережье 2 ноября также обойдется без дождя. Ветер северо-восточный, восточный 6−11 м/с, местами 12−14 м/с, порывами 15−20 м/с, а ночью и утром порывы ветра достигнут 22 м/с. Ночная температура 7−12°С, днем на термометрах 15−20°С, по югу побережья — до 22 °C.