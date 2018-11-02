Преступные действия пресечены сотрудниками ФСБ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи Лазаревского района города Сочи, подозреваемого в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в Лазаревском районным суде города Сочи был удовлетворен гражданский иск о признании недействительной сделки по переуступке права по договору аренды земельного участка. Данное решение вступило в законную силу. Мужчина, не согласный с решением суда, которое было не в его пользу, обратился к знакомому адвокату с просьбой оказать помощь в обжаловании судебного решения. Тот, в свою очередь, обратился к мировому судье, который пояснил условия, необходимые для отмены принятого решения, а также высказал намерение договориться с должностными лицами органов системы правосудия за два миллиона рублей отменить решение. При этом решено ими было сообщить обратившемуся к адвокату мужчине сумму в три миллиона рублей, один миллион из которых посредники собирались получить для себя. После этого адвокат сообщил мужчине о готовности передать от него деньги для последующей передачи должностным лицам в размере 3,5 миллионов рублей, самостоятельно увеличив размер денег. В марте 2017 года адвокат получил от мужчины денежные средства, из которых 2 миллиона 700 тысяч рублей затем при встрече передал мировому судье. После этого дальнейшие действия обоих были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю.

В марте 2018 года квалификационной коллегией судей Краснодарского края дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации.

Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.291.1 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенного преступления.