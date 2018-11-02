Активисты ОНФ добились подключения электроэнергии на участках для многодетных семей Краснодарского края

Общероссийский народный фронт добился подключения электроэнергии на земельных участках, выделенных для многодетных семей в хуторе Октябрьский. Благодаря усилиям ОНФ и помощи губернатора Краснодарского края - Минэнерго и ЖКХ края включат в инвестиционную программу по строительству в 2020-2021 годах подстанцию ПС 110/10 кВ «Южно-Кубанская», которая предназначена для электроснабжения земельных участков, выделенных многодетным семьям в хуторе Октябрьский г.Краснодар.

Данным вопросом общественники занимаются с 2016 года. После коллективного обращения 555 семей из хутора. Октябрьский и станицы Старокорсунской с проблемой отсутствия коммуникаций. В 2012 году многодетные семьи по Федеральному закону №138 получили в собственность земельные участки, но без нужных коммуникаций для постройки дома и комфортного проживания. Станицу в конце 2017 года внесли в инвестиционный программу, которая включает целый комплекс мероприятий по реконструкции трансформаторов и строительству питающих центров. Это дорогостоящий инвестиционный проект, стоимостью более 700 миллионов рублей, все работы будут завершены в конце 2021 года. Теперь дошла очередь и до х.Октябрьский, где к 2021 году все будет готово для того, чтобы семьи могли построить жилье.

«В послании Президента, в новом «майском указе» большое внимание уделено демографической ситуации в стране. С 2017 года также было объявлено 10-летие детства. Мы не должны формально решать проблемы многодетных семей, выделение «голых» участков земли под строительство - неэффективная мера поддержки. Наличие собственного жилья и комфортных условий для проживания – это важные условия для рождения ребенка и, соответственно, роста демографии. – комментирует эксперт ОНФ, депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб. – Сегодня, благодаря поддержке Губернатора, мы добились результата и семьи смогут, наконец, построить жильё на земельных участках, выданных им в аренду. И только после сдачи домов в эксплуатацию земля перейдёт в их собственность».