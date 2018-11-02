Владимир Евланов провел прием граждан в Краснодаре

Он прошел 30 октября в Краснодарском местном отделении партии «Единая Россия» в рамках региональной недели. На прием к депутату Государственной Думы пришли более 15 человек. В числе обратившихся – инициативная группа дольщиков ЖК «Феникс» (ранее – ЖК «Изумрудный»), который начали строить более 15 лет назад. Сейчас строительство в завершающей стадии.

– Окончание строительства проблемных домов по ул. Мачуги, 2 долгое время тормозилось из-за отсутствия присоединения объектов к электросетям, однако благодаря усилиям городской администраций этот вопрос удалось решить положительно, и сейчас строительство находится на завершающей стадии. Также будет выполнено благоустройство, подключение ко всем инженерным сетям. Вопрос достройки вашего дома – на постоянном контроле, – сказал Владимир Евланов.

Краснодарцы пришли с разными вопросами: от личных до общественно-значимых. По некоторым из них было достаточно устного разъяснения, поэтому проблемы решались непосредственно в ходе приема. По многим вопросам были даны юридические консультации.

Жительница Краснодара Наталья Заримова обратилась с просьбой помочь вернуть денежные средства от компании-банкрота. Присутствовавший на приеме юрист рабочей группы «Единой России» Роман Кисляков подробно рассказал женщине, что нужно делать в такой ситуации. Кроме того, по поручению Владимира Евланова Наталье Заримовой будет оказана бесплатная юридическая помощь на базе «ГосЮрБюро Краснодарского края» и обеспечено правовое сопровождение в суде в ходе рассмотрения вопроса о завершении процедуры банкротства предприятия-должника.