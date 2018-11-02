Владимир Евланов встретился с руководителями общественных организаций «Поколение» и «Инициатива»

Заседание депутатского клуба, созданного по инициативе Владимира Евланова, прошло в рамках региональной недели. На встрече руководители общественных организаций, которые участвуют в реализации партийного проекта «Крепкая семья», рассказали о своей работе.

– Наш клуб создан, чтобы консолидировать вокруг себя представителей власти, общественные организации, фонды, социально активных людей для того, чтобы поддержать тех, кто в этом особенно нуждается – пожилых людей, инвалидов, детей из малообеспеченных семей . Считаю, что, объединившись, нам многое удастся сделать. В том числе - оказывать организационную помощь для участия в гранатовых программах - региональных и президентских, – сказал Владимир Евланов.

Во встрече также приняли участие депутат городской Думы Галина Барабанщикова, председатель Краснодарской городской территориальной организации работников народного образования и науки Тамара Хотнянская, председатель фонда «Поколение» Галина Головченко, руководитель благотворительной общественной организации «Инициатива» Алексей Тимофеичев.

Во время заседания обсудили разные направления работы, в частности - сделанное в рамках созданного почти год назад благотворительного фонда социальной поддержки пожилых людей «Поколение». За время существования фонда помощь уже оказали 104 пенсионерам.

Также на заседании депутатского клуба обсудили деятельность благотворительной общественной организации «Инициатива». По словам ее руководителя Алексея Тимофеичева, организация создана в 2011 году и помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам, которые

воспитываются в неблагополучных семьях. Один из проектов «Инициативы» – «Социальное такси», в рамках которого организуют бесплатный проезд для детей с ограниченными возможностями здоровья от места проживания до медицинского учреждения.